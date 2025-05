Évolution des devises en Algérie : après sa récente envolée, à combien s’échange l’euro ce 13 mai ?

Après plusieurs jours de tensions sur les deux marchés de change, la semaine s’ouvre sur une note d’accalmie. L’euro, qui avait connu une envolée aussi bien sur le marché officiel que parallèle, affiche une certaine stabilité en ce début de semaine. Une tendance qui touche également les autres principales monnaies étrangères échangées en Algérie. Dans cet article, découvrez les taux de change en vigueur ce mardi 13 mai.

Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie fixe le cours de change de l’euro à 148,37 dinars à l’achat et 148,41 dinars à la vente, soit une baisse modérée par rapport aux cotations enregistrées la semaine précédente.

Le dollar américain reste stable, s’échangeant à 133,63 dinars à l’achat et 133,64 dinars à la vente, selon les taux officiels en vigueur. De son côté, la livre sterling s’établit à 175,92 dinars à l’achat et 175,94 dinars à la vente. Quant au riyal saoudien, monnaie de référence à l’approche de la saison du Hadj, il affiche un taux de 35,62 dinars à l’achat et 35,63 dinars à la vente.

Taux de change en Algérie : quels sont les chiffres sur le marché noir ?

Dans les bureaux de change informels, l’euro conserve un écart important par rapport au marché officiel. Ce mardi, il s’échange à 258 dinars à l’achat et 260 dinars à la vente, un niveau toujours élevé malgré un léger tassement par rapport à la semaine écoulée.

Le dollar américain, quant à lui, maintient une certaine stabilité avec 235 dinars à l’achat et 238 dinars à la vente, confirmant une tendance similaire à celle du billet vert sur le marché officiel. Pour les détenteurs de livre sterling, la monnaie britannique atteint 297 dinars à l’achat et 302 dinars à la vente, confirmant sa position comme l’une des devises les plus chères sur le marché parallèle.

Enfin, à l’approche du grand pèlerinage, le riyal saoudien continue d’attirer l’attention. Sur le marché informel, il s’échange aujourd’hui à 60 dinars à l’achat et 62 dinars à la vente, des taux particulièrement scrutés par les pèlerins.

Quelle évolution à l’approche de l’été ?

À l’approche de la saison estivale, l’incertitude grandit autour de l’évolution des taux de change. Les principales devises étrangères pourraient s’envoler à tout moment, alimentées par la forte demande, notamment pour les voyages. Par ailleurs, l’écart continue de se creuser entre le marché officiel et le circuit parallèle, accentuant les tensions et les spéculations sur les prochaines fluctuations.