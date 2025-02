Évolution des devises en Algérie : à combien s’échangent l’euro et le dollar ce week-end ?

D’après les données officielles de la Banque d’Algérie, l’euro s’échange à 140,72 dinars à l’achat et 140,74 dinars à la vente, marquant une très légère variation qui ne modifie pas sa tendance globalement stable. Le dollar américain suit une dynamique similaire avec un taux de 134,81 dinars à l’achat et 134,83 dinars à la vente. De son côté, le dollar canadien affiche une cotation de 94,76 dinars à l’achat et 94,79 dinars à la vente.

En revanche, au niveau du marché informel de change, la monnaie européenne maintient sa position, s’échangeant à 250 dinars à l’achat et 252 dinars à la vente. Par ailleurs, les cambistes du marché noir cèdent l’unité du dollar américain à 240 dinars à l’achat et à 242 dinars à la vente. Quant au dollar canadien, il enregistre une légère augmentation, s’échangeant à 165 dinars à l’achat et à 167 dinars à la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : Trafic de devises : 21 000 euros cachés dans un tube de dentifrice et sous une ceinture

Bien que les chiffres du marché officiel de la Banque d’Algérie affichent une relative stabilité des cours de change des principales devises étrangères, les écarts restent conséquents avec les taux appliqués dans les coulisses du marché informel.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 140,72 140,74 250,00 252,00 Dollar US ($) 134,81 134,83 240,00 242,00 Livre Sterling (₤) 169,83 169,89 294,00 296,00 Dollar CAN ($C) 94,76 94,79 165,00 167,00 Dirham EAU (AED) 36,70 36,71 64,00 66,00

Nouvelle allocation touristique en Algérie : à quand sa mise en application ?

Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, a annoncé ce jeudi 21 février à Alger que la nouvelle allocation touristique sera mise en place avant la fin du mois de Ramadan ou immédiatement après l’Aïd. Cette déclaration a été faite lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par le vice-président de l’institution, Abderrezak Touati.

🟢 À LIRE AUSSI : C’EST OFFICIEL. L’allocation touristique de 750 € sera disponible à partir de cette date (ministère)

Répondant aux interrogations des députés, le ministre des Finances a précisé que cette allocation, fixée à 750 euros par personne et accordée une seule fois par an, entrera officiellement en vigueur dans les semaines à venir. La plénière s’est déroulée en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné, lors d’une réunion du Conseil des ministres début décembre dernier, d’augmenter l’allocation touristique à 750 euros par an pour les voyageurs adultes et à 300 euros pour les mineurs. Il avait également décidé de porter la subvention accordée aux pèlerins à 1 000 dollars.