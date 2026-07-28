ÉVÈNEMENT. L’Algérie lance sa toute première opération d’exportation de climatiseurs vers un pays européen

Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, accompagné du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, a supervisé depuis la base logistique du groupe Condor le coup d’envoi de la toute première opération d’exportation de climatiseurs mobiles vers l’Europe, et plus particulièrement vers l’Espagne.

Cette expédition vient concrétiser une première commande commerciale émanant de grandes centrales d’achat européennes pour ce type d’équipements.

En marge de cet événement, le ministre a également présidé l’expédition de climatiseurs fixes de type « split » à destination de la République tunisienne, au sein d’une cargaison globale atteignant 46 conteneurs.

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Dans une déclaration accordée à la presse, le ministre a souligné que ces résultats constituent les fruits de la politique économique impulsée par le Président de la République, visant à soutenir la production nationale, encourager l’investissement industriel et accompagner les exportateurs. Une stratégie qui commence à porter ses fruits sur le terrain.

Climatiseurs « Made in Algeria » : Cap sur l’Espagne pour une première exportation

Il a, en outre, réaffirmé la détermination de son secteur à poursuivre ses efforts pour élargir la présence des produits algériens sur les différents marchés internationaux, en mettant l’accent sur les produits à forte valeur ajoutée, afin de diversifier l’économie nationale et de promouvoir le label « Made in Algeria » à l’échelle mondiale.

Rezig a également fait savoir que les grandes centrales d’achat en Europe font désormais confiance au produit algérien, témoignant de l’attractivité et des capacités croissantes des entreprises industrielles nationales.

Il a révélé qu’à ce jour, l’opérateur local a enregistré des commandes d’exportation dépassant les 250 000 unités de climatiseurs mobiles, ce qui confirme l’ampleur des opportunités prometteuses qu’offre le marché européen aux produits algériens.

Exportation vers l’Europe : Cap sur 250 000 climatiseurs mobiles

Poursuivant son intervention, le premier responsable du secteur a précisé que cette opération va bien au-delà d’une simple exportation de matériel industriel : elle adresse un signal fort démontrant que l’industrie algérienne est désormais en mesure de pénétrer les marchés internationaux les plus concurrentiels, après avoir prouvé la conformité de ses produits aux normes et standards européens en matière de qualité, de sécurité et de performance.

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Enfin, le ministre a mis en avant l’un des principaux atouts compétitifs du produit national, à savoir la proximité géographique.

Le délai d’expédition vers l’Europe ne dépasse pas deux jours par voie maritime, un avantage considérable face aux longs délais d’acheminement des importations en provenance des marchés asiatiques.

Cette position stratégique confère aux exportateurs algériens un réel avantage comparatif en termes de rapidité de livraison et de réduction des coûts de transport.