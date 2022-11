Évasion au CRA d’Oissel : un Algérien retrouvé et condamné en France

Par ailleurs, Le mois d’octobre dernier, un groupe de retenus se sont évadés du centre de rétention administrative d’Oissel, qui se trouve près de Rouen. En effet, il s’agit de neuf personnes de nationalité tunisienne, mais aussi algérienne. Ces derniers sont parvenus à réussir leur coup après avoir cassé une partie d’un mur.

Cette évasion a eu lieu aux environs de 22 heures. Pour tenter de trouver les traces de ces fugitifs, une opération a été entamée, notamment à l’aide de la police de Rouen. Cette dernière a permis, une semaine après, d’interpeler l’un de ces retenus, âgé de 18 ans, de nationalité tunisienne.

Évasion du CRA d’Oissel : un Algérien retrouvé en France

Pour rappel, un centre de rétention administrative ne représente pas une prison. Il est destiné pour les retenus étrangers faisant objet d’une décision d’éloignement. Suite à l’opération de recherche menée par les autorités concernées, deux autres hommes ont été retrouvés et arrêtés.

Le premier est un ressortissant sénégalais. Il a été retrouvé dans le 19e arrondissement de Paris, suite à une suspicion de trafic de stupéfiant. Et a été jugé le tribunal de Rouen pour soustraction en réunion à une rétention administrative. Le tribunal de Rouen a prononcé quatre mois de prison ferme, rapporte actu.fr.

Par ailleurs, l’autre retenus retrouvé est un ressortissant algérien âgé de 25 ans. Ce dernier a été arrêté, le 11 novembre dernier, à Saint-Nazaire. Et ce, lors d’un simple contrôle routier. Il a été placé en garde à vue puis incarcéré au niveau de la maison d’arrêt de Rouen. Et ce, avant de passer en comparution immédiate.

En effet, ce retenu algérien a été condamné à cinq mois de prison ferme. Et ce, notamment, pour soustraction en réunion à une rétention administrative. Six personnes, dont des Algériens, n’ont encore pas été retrouvées. Et les recherches continuent pour trouver leurs traces et les arrêter.