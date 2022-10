Evaluation fin de cycle primaire : les précisions du ministre

Comme chaque année scolaire, les parents et les élèves ayant des examens de fin de cycles pensent déjà à la fin de cette dernière. Mais depuis l’année scolaire 2021/2022, le ministère a annoncé que les élèves de 5ème année primaire ne sont plus concernés par cela. En effet, l’examen de 5è a été d’abord supprimé, puis cette année remplacé par une évaluation pédagogique non comptabilisée dans la moyenne de passage des élèves du cycle primaire vers le cycle moyen.

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a indiqué que cette année l’examen de la cinquième (fin de cycle primaire) ayant été abandonné déjà depuis l’année scolaire précédente, sera donc remplacé par un examen d’évaluation des acquis de l’élève, mais qu’il ne sera pas inclus dans le calcul de la moyenne générale annuelle.

Le ministre de l’Éducation l’a indiqué lors du colloque national consacré à l’évaluation des acquis des élèves du primaire. Des ateliers spéciaux ont été organisés auxquels ont participé des responsables du secteur pour évaluer et contrôler les processus liés à l’entrée à l’école et aux manuels scolaires. Il a confirmé qu’il commencerait à organiser l’évaluation de la fin de cycle primaire cette année.

Quel est l’objectif de cette évaluation ?

Dans le même contexte, le ministre de l’Éducation a indiqué que l’examen ne sera pas inclus dans le calcul du taux de passage à la première année du cycle moyen. Si l’évaluation pédagogique est un service privilégié pour l’élève, elle le soulage de toute forme de pression.

Le ministre de l’Éducation a ajouté qu’il a été décidé de revoir l’examen de fin de cycle primaire en introduisant la pédagogie et en améliorant sa fonction d’évaluation des acquis de l’élève sur la base du référentiel des compétences visées au stade de l’enseignement primaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la révision et l’adaptation du système d’examens scolaires.

De plus, il également a indiqué que l’objectif de la révision de l’examen de l’enseignement primaire est de se concentrer sur la fonction de diagnostic afin de connaître le niveau d’amélioration des compétences spécifiées dans le programme d’études, ainsi que d’évaluer les lacunes.

Il a souligné que l’examen vise à diagnostiquer les points forts et faibles mais aussi les acquis et les non acquis de l’élève. Cette évaluation sera profitable à l’apprenant en lui donnant une image fidèle et pédagogique de son niveau, sur ses acquis. Ce qui permettra donc aux enseignants du cycle moyen de prendre connaissance des capacités et des acquis de l’élève qui sera admis en 1ère année moyenne.