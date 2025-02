Évaluation des acquis : Le Ministère de l’Éducation Nationale annonce l’élargissement du système

Le Ministère de l’Éducation Nationale a décidé d’étendre l’évaluation des acquis scolaires aux élèves des classes de deuxième, troisième et quatrième années du cycle primaire. Cette initiative vise à améliorer le système d’évaluation pédagogique et à assurer un meilleur suivi du niveau des apprenants.

Dès le dernier trimestre de l’année scolaire en cours, une évaluation des compétences orales et écrites sera alors mise en place, culminant avec le « nouveau Sanqième », prévu les 11 et 12 mai prochains. Seules deux matières essentielles seront concernées : la langue arabe et les mathématiques.

Un envoi ministériel du 19 février, signé par le Directeur Général de l’Éducation, M. Kassem Djellane, souligne l’importance de cette expansion inédite dans l’histoire de l’éducation nationale. L’objectif principal est d’évaluer la maîtrise des compétences fondamentales, de repérer les difficultés d’apprentissage et de proposer des mesures correctives appropriées.

Ainsi, l’exploitation des résultats des évaluations des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 permettra d’affiner les stratégies d’enseignement et d’améliorer la qualité de l’éducation.

Quel est le calendrier et quelles sont les modalités de l’évaluation ?

La planification de ces évaluations suit un calendrier précis. L’élaboration et l’impression des sujets d’examen commenceront le 6 avril et se poursuivront sur 25 jours. La responsabilité de cette tâche incombera aux inspecteurs de la langue arabe, en collaboration avec des enseignants qualifiés et les directeurs d’école primaire.

Concernant le contenu des évaluations, les élèves de deuxième année seront donc testés en arabe sur l’épreuve « performance coranique » (orale) et « compréhension écrite » (examen écrit). En mathématiques, ils devront démontrer leur maîtrise du système de numération et de la résolution de problèmes.

Pour les élèves de troisième et quatrième années, quatre compétences en arabe seront alors évaluées : la compréhension et l’expression orale, la lecture et la production écrite. Les épreuves de compréhension écrite et de production écrite dureront chacune 45 minutes.

Les évaluations écrites se dérouleront donc sous la supervision des enseignants, les 11 et 12 mai. Les résultats des évaluations orales devront être enregistrés sur la plateforme numérique de l’éducation avant le 22 mai. Pour garantir le bon déroulement de cette nouvelle mesure, le ministère demande aux directeurs académiques d’organiser des réunions de coordination avec les inspecteurs de la langue arabe afin de s’assurer du respect des directives et du calendrier établi. Cette initiative marque une avancée significative dans l’évaluation continue et l’amélioration des pratiques éducatives.