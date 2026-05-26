Évaluation des acquis (5e année primaire) : Le ministère dévoile la date des résultats

Le ministère de l’Éducation nationale vient de publier une nouvelle circulaire détaillant les dispositions finales relatives à l’évaluation des acquis des élèves du cycle primaire pour l’année scolaire 2025-2026.

Ce document officiel s’inscrit dans le cadre des préparatifs de clôture de l’année scolaire et vise à garantir le bon déroulement des opérations administratives et pédagogiques.

Selon cette circulaire datée du 24 mai 2026, les mesures édictées concernent non seulement l’évaluation des acquis de fin de cycle primaire, mais englobent également les évaluations des premier et deuxième paliers.

La tutelle a ainsi mis en place un calendrier rigoureux et précis pour encadrer l’ensemble des opérations organisationnelles et de gestion qui y sont liées.

Fin de cycle primaire : Le ministère fixe le calendrier de remise des attestations d’évaluation des acquis

Le ministère a notamment confirmé que les examens de rattrapage, dédiés exclusivement aux élèves absents lors des sessions initiales, se tiendront les 22 et 23 juin 2026.

Dans la foulée, les conseils des enseignants se réuniront le mercredi 24 juin 2026. Cette étape sera immédiatement suivie par la saisie des résultats sur la plateforme numérique du ministère, une démarche indispensable pour l’édition des attestations et des livrets d’évaluation.

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Par ailleurs, le document ministériel précise que le processus d’impression des attestations de fin de cycle primaire ainsi que des livrets d’évaluation pour les premier et deuxième paliers débutera le 24 juin et s’étalera jusqu’au 28 juin 2026.

Quelle est la date officielle des résultats de l’évaluation des acquis 2026 ?

Le point d’orgue de ce calendrier est fixé au lundi 29 juin 2026. Cette date marquera la remise officielle des attestations et des livrets d’évaluation aux élèves et à leurs parents à l’occasion d’une « journée portes ouvertes ».

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À cette occasion, le ministère invite instamment le corps enseignant à fournir toutes les explications et clarifications nécessaires aux parents d’élèves concernant les résultats de leurs enfants et le niveau des compétences acquises tout au long de l’année.

En conclusion de sa circulaire, le ministère de l’Éducation nationale insiste sur un point capital. Il demande d’informer l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, en premier lieu les élèves et leurs parents.

La tutelle appelle également à une mobilisation générale. L’objectif est de réunir toutes les conditions propices au succès de cette opération pédagogique d’envergure.