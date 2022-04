Europa League : Benrahma garde espoir pour la finale

L’international algérien, Said Benrahma, enchaîne les sorties du banc avec son club londonien de West Ham. Le joueur de l’équipe d’Algérie n’a pas entamé le match réunissant son club à celui de Francfort pour le compte de la demi-finale aller de la seconde coupe UEFA. Les Allemands étaient sur une bonne lancée puisqu’ils ont réussi à faire éliminer le grand favori de cette version de la Ligue Europa.

Malmenés dès la première minute du match, les joueurs du coach écossais, David Moyes, se sont remis à leur attaque phare, Michail Antonio, pour revenir au score. Au retour des vestiaires, les Hammers n’ont pas tiré les enseignements de la première période et se sont laissés prendre le second but de la rencontre. Un but qui ne sera pas forcément décisif, car l’UEFA a supprimé la règle du but à l’extérieur des compétitions européennes.

Peu après l’heure du jeu, Moyes a décidé d’opérer le premier changement sur son 11 de départ en faisant entrer l’international algérien, Said Benrahma. L’ancien joueur de l’OGC Nice a laissé satisfait malgré le manque de réalisme face aux buts. Benrahma et ses coéquipiers devront faire mieux en terre germanique pour espérer décrocher un billet pour la finale qui aura lieu à Séville.

Une situation inquiétante pour Benrahma ?

Depuis son arrivée à West Ham en janvier 2020, l’international algérien a du mal à mettre tout le monde d’accord quant à son niveau de jeu. Peu décisif avec un ratio faible de but par match pour un attaquant, Benrahma est loin des espoirs placés en lui lors du début de sa carrière.

Le joueur de l’équipe d’Algérie aura l’occasion de briller pour cette fin de saison en misant tout, avec son équipe, sur le prochain match face à Francfort pour toucher le toit de l’Europe ne serait ce que par la seconde coupe européenne.