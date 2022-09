Europa Conference League : une seconde journée réussie pour les Verts

Après deux soirées européennes en Champion’s et en Europa League, la 3e compétition européenne touche à sa seconde journée. Pour les internationaux algériens participants avec leurs clubs respectifs en Europa Conference League, cette deuxième journée de la C4 a été réussie.

Enchainant les titularisations avec son club ukrainien, Dnipro-1, le latéral gauche de l’équipe d’Algérie, Yanis Hamache, est revenu victorieux avec son club du déplacement à Chypre.

En effet, les visiteurs ukrainiens ont ouvert la marque tôt en première période. Ainsi, après 11 minutes du jeu, le club du Dnipro-1 a débloqué le score par le biais de son attaquant de pointe, Valentin Rubchynskyi.

Le club ukrainien de Dnipro-1 a réussi à plier le score de la rencontre en marquant le deuxième et le troisième but avant la fin de la première mi-temps. Lors de la seconde période, les hôtes ont inscrit le but de l’honneur à la 58e minute.

Le match s’est soldé sur le score de 1-3 à la valeur de Dnipro-1 qui remporte sa première victoire en Europa Conference League après la défaite lors de la journée inaugurale face au club néerlandais d’AZ Alkmaar.

Є перша перемога у Єврокубках! 💪👏 pic.twitter.com/80U80nAbMK — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) September 15, 2022

Étincelant lors de son premier match en C4, le club stambouliote de Başakşehir a remporté sa seconde victoire en compétition.

Ainsi, les coéquipiers de l’international algérien, Ahmed Touba, n’ont fait qu’une bouchée du club florentin, ACF Fiorentina.

Titularisé en défense centrale, Touba a participé aux 90 minutes de la rencontre face au club italien. Un match qui s’est débloqué malgré tout à la 57e minute du jeu.

L’ouverture du score a facilité la tâche pour les joueurs d’Istanbul Başakşehir qui ont doublé la mise à la 71e minute.

L’expulsion de l’attaquant français du club de la Fiorentina, Jonathan Ikoné, a permis aux stambouliotes d’inscrire le 3e but. 3-0 pour Istanbul Başakşehir qui livre un sans remarquable en Conférence League.

De son côté, le club de l’international algérien, Said Benrahma, West Ham United s’est défait de son adversaire danois, le club de Silkeborg IF.

Les joueurs du technicien écossais, David Moyes, ont encaissé le club but après 5 minutes du coup de sifflet de la rencontre. Cependant, les joueurs de West Ham ont renversé la vapeur en inscrivant 3 buts avant la fin de la première mi-temps.

Après cet effort, les londoniens ont géré le match et se sont fait peur après la réduction du score du club danois à la 75e minute.

À noter que l’international algérien, Said Benrahma, a fait son entrée en jeu à la 63e minute, substituant son coéquipier brésilien, Lucas Paqueta. West Ham pointe à la première place de son groupe avec 6 points au compteur.

Mandi titulaire, la surprise Atal

Pour le compte de la seconde journée de la phase des groupes de l’UEFA Conférence League, le défenseur international algérien, Aissa Mandi, a de nouveau fait son apparition dans le 11 de son entraîneur, Unai Emery.

Ainsi, Mandi a pris part au déplacement de son équipe, le club de Villarreal. Les sous-marins jaunes ont remporté leur match à l’extérieur sur le score de 1-2. Le joueur expérimenté, Morales, a été l’auteur du premier but suite à son penalty transformé.

Malgré l’égalisation, le club de la provenance de Valence a réussi à prendre les 3 points en inscrivant le second but à la 67e minute. Les coéquipiers d’Aissa Mandi ont manqué l’occasion de creuser l’écart lors du temps additionnel en loupant le penalty qui leur a été accordé. 6 points pour le club de Villarreal.

Victime de blessures récurrentes, le latéral droit de l’équipe d’Algérie, Youcef Atal, à signer son retour dans le 11 de son entraîneur suisse, Lucien Favre.

Ainsi, lors du déplacement du club de l’OGC Nice en terres serbes pour affronter le club du Partizan Belgrade, Youcef Atal a renoué avec les terrains du football après plusieurs semaines d’absence. Néanmoins, le département du GYM ne s’est pas soldé sur un résultat positif tout de même.

Après une avance prise dès la 2e minute du match, les coéquipiers d’Atal et du milieu de terrain algérien, Hicham Bouadaoui, titulaire à son tour ; ont encaissé le but égalisateur à l’heure du jeu. Les niçois n’ont pas pu transcender suite à ce but et le match s’est soldé sur un score nul 1-1.

À noter que l’international algérien, Andy Delort, blessé, n’a pas participé au match.