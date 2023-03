Europa Conference League : une manche aller plutôt réussie pour les Verts

Pour le compte des huitièmes de finale aller de l’Europa Conference League, les internationaux algériens avaient d’importants rendez-vous.

En effet, la première manche de ce tour éliminatoire s’est soldée sur des résultats distincts pour les Verts. Ainsi, le match entre le club belge d’Anderlecht et son adversaire du jour, Villarreal, a pris fin sur le score nul de 1-1.

Mis sur le banc pour ce match, l’attaquant algérien, Islam Slimani, a fait son apparition sur le terrain après l’heure du jeu. Une entrée qui ne s’est pas avérée décisive pour son équipe malgré ses précédentes performances remarquables.

De son côté, le défenseur algérien, Aissa Mandi, a été titulaire de la confrontation face aux coéquipiers de Slimani. Retrouvant du temps de jeu, Mandi a obtenu, avec son club, un résultat qui garde le suspens pour le match retour.

Dans l’autre match de ces 1/8es de finale de l’Europa Conference League, le défenseur algérien, Ahmed Touba, a disputé l’intégralité du match de son équipe face aux belges de La Gantoise. Un match qui s’est soldé sur le score neutre de 1-1.

🇹🇷 İstanbul Başakşehir have lost only one of their 13 European matches this season (W8 D4)@ibfk2014 || #UECL pic.twitter.com/0IUCz23Z7f — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 10, 2023

Europa Conference League : Benrahma décisif, Nice victorieux

Enchaînant les titularisations avec son club londonien de West-Ham, l’international algérien, Said Benrahma, s’est montré décisif avec les Hammers.

En effet, pour cette première confrontation du 1/8e de finale en Europa Conference League face au club chypriote de Larnaca, les hommes de l’entraîneur écossais, Davis Moyes, ont obtenu un résultat positif.

Lors de ce déplacement en mer méditerranéenne, les Anglais se sont confiés à leur duo prolifique, Benrahma – Antonio. Ce dernier a ouvert le score à la 35e minute suite à une passe décisive de l’international algérien, Said Benrahma. Cette passe est la 4e du Fennec en 2022/2023.

Cette passe décisive de Saïd Benrahma 🍯 (Des nouvelles du défenseur ?)

pic.twitter.com/0vZFJGYnX9 — JDZ Football (@JDZFootball) March 9, 2023

Avant la fin de la première période, West Ham a fait le break en inscrivant le second but, 0-2 avant la pause. Un score qui n’a pas bougé jusqu’à la fin de la rencontre. Suite à ce résultat, la manche retour sera abordé en confiance pour les coéquipiers de Said Benrahma. Or, la méfiance s’impose.

We bring a two-goal lead back to London Stadium thanks to Antonio’s brace 🤝 pic.twitter.com/9x0xW0mni4 — West Ham United (@WestHam) March 9, 2023

En déplacement en Transnistrie, le club de l’OGC Nice s’est défait de son hôte, le Sherrif Tiraspol. En effet, le club comptant le plus d’Algériens en Europe avait un rendez-vous pour sauve la face du football français suite à l’élimination de tous les clubs de la Ligue 1 des compétitions européennes.

Les coéquipiers d’Hichem Boudaoui, titulaire pour cette rencontre, ont dû attendre le temps additionnel de la première période pour ouvrir le score.

Les deux internationaux, Youcef Atal et Bilal Brahimi ont fait leur apparition sur le terrain après l’heure du jeu, ainsi que le prodige franco-algerien, Badredine Bouanani.

La manche retour de ces huitièmes de finale de l’Europa Conference League se jouera jeudi prochain (sans compter le match de l’Istanbul Basaksehir facr à La Gantoise qui se jouera mercredi 15 mars).