Europa Conference League : Said Benrahma décisif avec son club

Pour son entée en lice en phase éliminatoire de la coupe de l’UEFA Conférence League, le club londonien de West-Ham United a signé une performance qui rend aux attentes de ses fans après son Mercato animé.

En effet, pour la première manche de la double confrontation face au club danois de Viborg, les hommes de l’entraîneur écossais, Davis Moyes, ont su prendre le dessus.

Ainsi, les Hammers ont ouvert la marque à la 23e minute du jeu suite au but de la nouvelle recrue italienne, Gianluca Scamacca. La première mi-temps de la rencontre s’est soldée sur le but de ce dernier.

A goal for Gianluca Scamacca on his full debut! 😍🙌 pic.twitter.com/y5PGrbK2Jq — West Ham United (@WestHam) August 18, 2022

Après la pause, les joueurs du club de l’Est de Londres ont doublé la mise à la 64e minute du match. Un but qui a été vite rattrapé par les visiteurs après 5 minutes seulement.

Mais cela était sans compte sur l’entrée tonitruante de l’ailier de l’équipe d’Algérie, Said Benrahma. En effet, le joueur algérien a pris part à la rencontre dès la 66e minute.

L’ailier algérien n’a eu besoin que de 12 minutes pour faire étalage de l’étendue de sa palette technique en délivrant une passe décisive à son coéquipier, l’attaquant jamaïcain, Michail Antonio. Sur ce dernier but, le match aller de l’équipe de West-Ham s’est terminé sur le score de 3-1 à la faveur des coéquipiers de Said Benrahma.

Linking up for our third goal superbly 👏 ✨ @Benrahma2 x @Michailantonio 💪 pic.twitter.com/6emnvZyqGD — West Ham United (@WestHam) August 18, 2022

Une bouffée d’air avant la 3e journée du championnat

Malgré sa pré-saison satisfaisante, le club de West-Ham peine à retrouver ses repères en Premier League. En effet, malgré l’écart entre ses deux adversaires lors des journées inaugurales du championnat anglais, le club de West-Ham reste dans la même lignée désavantageuse pour son classement.

Ainsi, la défaite face au champion de la saison dernière, le club de Manchester City, a été suivi par une autre déconvenue face au nouveau promu, le club de Nottingham Forest.

En dépit des changements effectués par le coach écossais, David Moyes, et les recrutements assez onéreux, les Hammers n’ont pas encore réussi à inscrire le moindre but lors des deux matchs du début de la saison en championnat anglais.

La victoire face au club danois de Viborg FF pour le compte du dernier tour éliminatoire de l’Europa Conférence League est la première pour les coéquipiers de l’international algérien, Said Benrahma, lors de cette saison.

Le prochain match du club de West Ham sera joué dimanche face au club de Brighton à 14:00.