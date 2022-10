Europa Conference League : les Verts atteignent le prochain tour

La 4e journée de la phase de poule de l’UEFA Conference League s’est soldé sur des résultats victorieux pour les internationaux algériens.

En effet, avant deux journées de la fin de la première phase de cette compétition européenne, nombreux joueurs de l’équipe d’Algérie ont scellé la qualification pour le prochain tour avec leurs clubs respectifs.

Ainsi, auteur de son premier but de la saison de 2022/2023, l’ailier algérien, Said Benrahma, a été décisif, avec son club londonien de West Ham United, lors de sa titularisation à l’occasion de l’accueil de l’équipe belge d’Anderlecht.

Le match entre les deux équipes phares du groupe B de l’Europa Conference League a été débloqué dès la 14e minute suite à un somptueux tir sur coup franc dont Benrahma fut l’auteur. Les hommes du technicien écossais, Davis Moyes, ont réussi à creuser l’écart à la 30e minute de la première période par l’intermédiaire de l’attaquant anglais, Jarrod Brown.

Malgré une réduction de score de l’équipe belge sur penalty à la 89e minute, les coéquipiers de Said Benrahma ont confirmé sur supériorité dans le groupe et ont décroché le premier billet qualificatif, du groupe b, pour le prochain tour, signant, au passage, un sans faute louable dans cette compétition.

⚽️ Take a bow, Said Benrahma! 👏 #UECL pic.twitter.com/TQXKXKJQnV

Le sans faute en Europa Conference League, a été, en outre, la marque de l’équipe espagnole de Villarreal.

En effet, les coéquipiers du défenseur central algérien, Aissa Mandi, ont obtenu une place dans le pour prochain après leur victoire sur la plus petite des marges, 1-0 contre l’équipe autrichienne de l’Austria Vienne.

Le défenseur algérien, Aissa Mandi, a évolué sur le flanc droit de la défense des sous-marins jaunes lors de ce match de la 4e journée la Conference League. L’unique but de la rencontre a été inscrit 3 minutes avant la fin du temps réglementaire du match.

La 4e journée de la Conference League a réussi bien aux joueurs de l’équipe d’Algérie. Ainsi, le latéral gauche algérien, Yanis Hamache, a inscrit son premier but en compétition avec son club ukrainien de Dnipro-1. Alors que ses coéquipiers étaient dans la plus près de la ligne adverse, Hamache est resté à l’affût lors du coup franc accordé à son équipe.

Un positionnement qui lui a permis de recevoir le ballon et de le propulser au fond des filets à la 25e minute. Le but de Yanis Hamache a été suivi de l’égalisation de l’équipe liechtensteinoise, pensionnaire du championnat suisse, Vaduz. Cependant, les Ukrainiens de Dnipro-1 ont repris l’avantage à la 90+1.

🥇 Yanis Hamache’s stunning strike wins Goal of the Week 👏 @Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/mbCHrsw7rb

Les coéquipiers de Hamache sont revenus avec les trois points de la rencontre et consolident leur 2e place du groupe E. la qualification pour le prochain tour de l’UEFA Conference League n’est, néanmoins, pas encore acquise pour Yanis Hamache et ses coéquipiers.

En Turquie, l’équipe d’Istanbul Başakşehir s’est accordé, haut la main, une place dans la prochaine phase de la C4 suite à sa victoire, 3-0 contre l’équipe lettonne du RFS. Les coéquipiers du défenseur algérien, Ahmed Touba, ont confirmé leur suprématie sur les autres équipes du groupe A de l’UEFA Conference League.

Pour finir, seule l’équipe de l’OGC Nice a connu une mauvaise performance en s’inclinant, à domicile, contre l’équipe tchèque du Slovacko.

Ainsi, les coéquipiers de l’attaquant algérien, Andy Delort, n’ont pas profité de leur avantage pris à la 14e minute et se sont vu remonté.

L’international algérien, Youcef Atal n’a pas pris part à cette rencontre suite à sa blessure ; quant à Hichem Boudaoui et Bilal Brihimi, ils n’ont pas signé leur entrée en jeu. Le match s’est soldé sur la victoire de l’équipe tchèque sur le score de 1-2.

🚨 LATE RESULTS 🚨

Who stood out the most? 🤔#UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 13, 2022