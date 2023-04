Europa Conference League : le chemin de la demi-finale se dessine pour les algériens

La manche aller des 1/4 de finale de l’Europa Conference League a rendu son verdict. Pour les internationaux algériens, les fortunes furent différentes. Qualifié avec brio lors du précédent tour, le club de West Ham United n’a pas fait mieux qu’un match nul face aux belges de La Gantoise.

Les coéquipiers de l’international algérien, Said Benrahma, remplaçant pour cette rencontre, ont ouvert le score au dernier souffle de la première période par l’intermédiaire de l’attaquant anglais, Danny Ings.

Après le retour des vestiaires, les joueurs du technicien écossais, David Moyes, n’ont pas su conserver leur avance et ont concédé le but de l’égalisation à la 56e minute. L’entrée de Said Benrahma ne changera rien au score de cette rencontre.

Ainsi, malgré le nul décevant après une série de 8 victoires consécutives dans cette compétition, tout reste à jouer pour les londoniens de West Ham lors de la manche retour.

It ends level in Belgium. pic.twitter.com/2l06oIHofj — West Ham United (@WestHam) April 13, 2023

De son côté, l’OGC Nice est passé à côté d’une victoire sur le terrain des Suisses du FC Bâle. Rattrapant leur retard au tableau d’affichage, les niçois ont fait sensation avant la pause. Les coéquipiers du milieu de terrain algérien, Hichem Boudaoui, titulaire pour cette rencontre, ont renversé les Suisses avant la fin de la première malgré un but concédé à la 26e minute.

En effet, après l’ouverture du score de l’équipe du canton de Bâle-Ville, le gym a su se remobiliser pour revenir dans le match. Les efforts des joueurs de l’entraîneur, Didier Digard, ont été récompensés par le but de l’égalisation de Tarem Moffi à la 38e minute. Passant à la vitesse supérieure, les niçois ont réussi à devancer les Suisses.

L’attaquant Tarem Moffi s’est offert un doublé avant le sifflet final de la première période. Or, le retour des vestiaires ne fut pas très réussi pour les Aiglons qui ont encaissé le but égalisateur à la 71e minute. 2-2 au sifflet final se la rencontre entre Nice et Bâle. Le ticket pour la demi-finale se disputera lors du match retour à l’Allianz Riviera dans une semaine.

⏱️FIN DU MATCH ! Les niçois peuvent avoir des regrets mais repartent quand même avec un bon résultat à l’extérieur en vu du match retour dans une semaine à l’Allianz Riviera 🔴⚫️#FCBOGCN | #UECL pic.twitter.com/8UNShHZsIV — Club Football (@Clubf00tball) April 13, 2023

1/4 de finale Europa Conference League : l’Anderlecht de Slimani réussi sa mission

L’une des affiches prometteuses de ce tour de l’Europa Conference League s’est soldé sur une victoire plutôt rassurante pour les Belges de l’Anderlecht. Face aux néerlandais de l’AZ Alkmaar, les coéquipiers de l’international algérien, Islam Slimani, ont réussi à garder la victoire sur leur pelouse.

Anderlecht take a two-goal advantage into the next leg 💪 pic.twitter.com/Cmlo8aNnst — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 13, 2023

Titulaire pour cette rencontre, Slimani a disputé 66 minutes dans ce match avant d’être remplacé alors que son équipe prenait déjà les devants en ayant marqué le premier but lors de la première mi-temps.

À 20 minutes de la fin du match, les Violets ont pu inscrire un second but et creuser l’écart pour s’accorder une victoire rassurante. L’Anderlecht a déjà un pied dans la demi-finale de l’Europa Conference League.