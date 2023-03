Europa Conference League : Inarrêtable, Slimani fait l’unanimité en Belgique

L’international algérien, Islam Slimani, est dans la forme de sa vie. Encore une fois, l’attaquant algérien s’est montré décisif avec son club belge d’Anderlecht.

En effet, pour le compte de la manche retour des 1/8es de finale de l’UEFA Conference League, Slimani a été sur le premier plan.

Alors que le match entre Anderlecht et les sous-marins jaunes de Villarreal se dirigeait vers les prolongations, l’entrée en jeu de Slimani à la 63e minute a libéré ses coéquipiers, lui qui a marqué l’unique but de la rencontre à la 73e minute. Un but salvateur et ô combien important pour les pensionnaires du championnat belge.

Quelle entrée !! il a fait basculé tout le match 🔥🔥🔥

L’entrée victorieuse de Slimani face à Villareal ! ⭐️🔥🇩🇿 pic.twitter.com/a6APQIXxuQ — Merzouk Hamidi (@MerzoukHamidi) March 16, 2023



Face à son compatriote, Aissa Mandi, titulaire quant à lui lors de ce match, Slimani a été le héros de la soirée. Défiant l’âge et repoussant les limites, Super Slim est le nouveau facteur X pour son équipe en endossant la veste du Super Joker.

Au sifflet final de la rencontre qui s’est soldé sur le score de 0-1 pour les visiteurs, la presse belge n’avait pour mots que pour l’international algérien.

Europa Conference League : Slimani le Roi d’Anderlecht

« Les vainqueurs écrivent l’histoire. Islam Slimani fait partie de cette caste et noircit à chaque match les pages de celle de ce nouvel Anderlecht. » tel a été le préambule du journal belge DH Les Sports pour décrire la nouvelle performance de haut standing d’Islam Slimani.

Après un bref parenthèse désenchantante en terres bretonnes, la pointe de l’équipe d’Algérie semble retrouvée sa jeunesse. Avec 6 buts et une passe décisive en 10 matchs, l’attaquant algérien, Islam Slimani, est le transfert le plus prolifique d’Anderlecht cette saison.

Islam Slimani a converti tout le monde à Anderlecht : “C’est un bonheur de l’avoir avec nous” https://t.co/Ui5c5O67IG pic.twitter.com/CkU8ZMg2L3 — DH les Sports + (@ladh) March 14, 2023

Le joyau algérien ne cesse de briller en dépit de ses 34 ans et répond à ces détracteurs sur le terrain. « Il était au bon endroit au bon moment pour inscrire le seul but du match. Une qualité rare. Elle vaut de l’or pour cette équipe. » ajoute le quotidien belge, DH Les Sports.

En Belgique, les superlatifs ne manquent pas pour glorifier la performance de Slimani. Ainsi, le site Anderlecht-Online a écrit, « l’attaquant algérien permet au RSCA de couler le sous-marin de Villarreal. » lit-on sur leur site.

Montrant le chemin de la victoire à ses nouveaux coéquipiers, Slimani est d’ores et déjà un des leaders des Mauves. Il explique, « Pour grandir, il faut souffrir. Nous avons livré une très belle performance. » dit-il après la victoire de son équipe face aux espagnols de Villarreal. L’attaquant algérien relance parfaitement sa saison.