Europa Conference League : Benrahma buteur avec West Ham

Pour le match retour du dernier tour qualificatif à l’UEFA Conférence League, le club londonien de West Ham United a su se défaire de son adversaire du jour, le club danois du Viborg FF.

En effet, les hommes du technicien écossais, David Moyes, ont confirmé leur victoire dans le match aller et se sont définitivement accordé un ticket qualificatif pour la seconde édition de la Conférence League européenne. La victoire des Hammers a été obtenu sur le terrain du club pensionnaire du championnat danois.

Ainsi, le nouvel attaquant italien du club de l’est de Londres, Gianluca Scamacca, a ouvert le score pour ses coéquipiers à la 22e minute de la premiere période. Cette dernière s’est soldé sur ce petit écart.

Lors de la seconde période, l’international algérien, Said Benrahma s’est illustré dans l’exercice du face à face avec le gardien et a signé son premier but de la saison 2022-2023 à la 51e minute. Ainsi, l’ailier algérien a doublé la mise pour son équipe et a solidifié la qualification de son équipe pour la phase de poule de l’UEFA Conférence League.

Le match retour entre le club de West Ham et le club danois sur le terrain de ce dernier s’est soldé sur le score de 0-3 après la troisième realisation qui a été l’œuvre du milieu de terrain tchèque de West Ham, Tomáš Souček. West Ham est désormais qualifié pour la phase finale de la 3e coupe européenne avec un cumul de 6-1 contre son adversaire du championnat du Danemark.

Une première satisfaction pour Benrahma ?

Commençant à s’instaurer dans les plans de l’entraîneur écossais, David Moyes, l’ailier algérien, Said Benrahma, a signé son premier but de la saison de 2022-2023.

Ce but pourrait se valoir très important pour la suite de l’exercice courant pour le joueur de l’équipe d’Algérie. En effet, avec cette seconde titularisation de la saison, Benrahma a pu ouvrir son compteur de buts et viserait une place de titulaire pour les prochains matchs du championnat anglais.

Le club de West Ham enchaine les prestations satisfaisantes en compétition européenne, mais reste sur une note négative pour le début de la Premier League. Ainsi, les Hammers pointe à la 20e place du classement du championnat anglais et s’adjugent la place de la lanterne rouge de la PL.

Après 3 rencontres, West Ham n’a pas réussi à marquer le moindre but et en a encaissé 5. Si le match inaugural du championnat contre le sacré champion d’Angleterre, le club de Manchester City, a été difficile à remporter, les deux dernières défaites contre le promu, Nottingham Forest, et le club du Brighton sont amères pour les coéquipiers de Said Benrahma.

Le prochain match de West Ham sera contre le club d’Aston Villa dimanche prochain.