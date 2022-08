Europa Conference League : Ahmed Touba décisif avec son nouveau club

Pour sa première apparition en tant que titulaire dans le 11 de son nouveau club stambouliote, Istanbul Başakşehir FK, le latéral gauche de l’équipe d’Algérie, Ahmed Touba, s’est montré d’ores et déjà décisif.

À l’occasion du second match barrage pour le compte du 3e tour qualificatif à la toute récente compétition continentale européenne, l’Europa Conférence League, le club de Başakşehir a accueilli son adversaire Islandais, le club de Breidablik UBK.

Munis d’une avance de deux buts d’écart suite à la victoire 1-3 en match aller, les joueurs du club de Başakşehir avaient pour mission de garder leur avantage jusqu’au sifflet final.

Une mission qui ne s’est pas avérée difficile puisque les hôtes ont ouvert le score à la 44e minute de la première période par le biais du joueur italien, Stefano Okaka.

Les stambouliotes ont poussé davantage pour plier le score final de la rencontre. C’est chose faite suite au but de leur nouveau latéral gauche et joueur de l’équipe d’Algérie, Ahmed Touba.

Une première joie pour le défenseur nouvellement transféré en provenance du club néerlandais de RKC Waalwijk.

Les coéquipiers d’Ahmed Touba ont ajouté un 3e but qui a été fatal pour les visiteurs et qui a poussé ces premiers à se faire une place dans le dernier tour avant les phases finales de la compétition européenne.

Après cette bonne performance lors de sa première titularisation, l’international algérien, Ahemd Touba, ne s’est pas privé de monter sa joie d’avoir marqué son premier but sous les couleurs de son nouveau club, Istanbul Başakşehir.

Ainsi, le joueur a écrit sur ses réseaux sociaux, « très heureux d’avoir participé à la victoire de mon équipe. » lit-on sur un tweet sur le compte du joueur.

Conscient des prochaines échéances qui attendent son équipe, Touba a enchaîné, « nous devons garder notre concentration pour le reste de la saison. » conclut-il.

Happy for the win and to have helped the team with a goal ⚽️

Focus for the next round in @europacnfleague 🎯 pic.twitter.com/xsHxPUhWvD

— Touba ahmed (@Toubaahmed59) August 12, 2022