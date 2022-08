Europa Conference League : 3 algériens feront le déplacement en Israël

Les trois joueurs algériens évoluant à l’OGC Nice, en l’occurrence Youcef Atal, Bilal Brahimi et Andy Delort ont été retenus pour le match face à Maccabi Tel-Aviv. Ils devraient faire le déplacement avec leur équipe en Israël. Quant à l’autre algérien de la formation Niçoise Hicham Boudaoui, il est victime d’une blessure au dos.

L’OGC Nice poursuit l’aventure en Europa Conference League. Mais le hasard a voulu qu’elle hérite du représentant israélien Maccabi Tel-Aviv dans les barrages. Le match aller aura lieu jeudi à Tel-Aviv à partir de 18h.

Depuis, les Algériens ne cessent à spéculer si nos internationaux effectueront le voyage en Israël ou non. Mais l’entraineur de l’OGC Nice Lucien Favre met fin au débat. En effet, il a bel et bien retenu Youcef Atal, Bilal Brahim et Andy Delort pour l’important rendez-vous de jeudi. C’est ce que nous avons appris de sa liste de 23 qu’il a établi et rendu public cet après-midi sur le site officiel du club.

Ainsi, et jusqu’à preuve du contraire, les trois joueurs en question sont concernés par le déplacement en Israël. Le moins que l’on puisse dire, est que cela a créé une grande polémique sur les réseaux sociaux.

Il est à rappeler qu’Ahmed Touba (Basaksehir) et Mohamed-Amine Amoura (FC Lugano) avaient refusé de faire le déplacement avec leurs équipes en Israël dans le cadre l’Europa Conference League. Si la direction de Basaksehir a toléré la décision de Touba, le FC Lugano aurait infligé une sanction sportive en l’encontre d’Amoura.

Boudaoui blessé au dos

En revanche, l’autre international algérien Hicham Boudaoui n’a pas été retenu pour le déplacement en Israël pour disputer ledit match. Et pour cause, il est victime d’une blessure au dos, a-t-on appris du site officiel du club Niçois.

Il est à rappeler que le jeune milieu de terrain avait fait le déplacement avec l’OGC Nice en Israël en décembre 2020. Il avait disputé un match de la même compétition face au représentant israélien Beer-Sheva. Le jeune international algérien avait fait l’objet du lynchage de la part des Algériens.