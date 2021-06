Euro – Dollar : valeur du dinar Algérien face aux principale devises

Sur le marché parallèle, mais aussi sur l’officiel, la monnaie nationale est toujours en difficulté face aux principales devises. La monnaie unique européenne continue de trôner sur le marché noir, sa valeur ne descend toujours pas au-dessous de la barre symbolique des 200 dinars Algériens. Sur le marché officiel, le dollar américain affiche encore des cours très élevés.

Près de 20 jours après l’ouverture des frontières et de la reprise des vols de et vers 6 différents pays à travers le monde, les cambistes du Square Port-Saïd n’ont toujours pas vu arriver la flambée de la valeur de l’Euro, longtemps attendue par certains. Aujourd’hui, le 17 juin 2021, un seul euro s’échange encore contre 212 dinars algériens à la vente et contre 210 dinars Algériens à l’achat.

En ce qui concerne le dollar américain, sa valeur a atteint aujourd’hui 180 dinars algériens à la vente et 177 dinars Algériens à l’achat. Le dollar Canadien de son côté s’échange contre 138 dinars Algériens à l’achat et contre 141 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling garde toute sa valeur sur le marché noir. Un seul Pound est cédé à l’achat contre pas moins 236 dinars Algériens, et contre 240 dinars Algériens à la vente. Pour le Franc suisse, il est vendu à 188 dinars Algériens et acheté à 191 dinars Algériens par les cambistes de Port-Saïd.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie

Le dinar Algérien ne se porte guère mieux sur le marché officiel. Face aux principales devises, la monnaie nationale est toujours en grande difficulté. En plus de l’Euro, dont la valeur ne semble pas vouloir descendre, le Dollar Américain a également retrouvé toutes ses forces.

Un seul Euro, monnaie unique européenne, est échangé aujourd’hui, selon les cotations officielles de la banque d’Algérie, contre 160.51 dinars Algériens à l’achat et contre 160.55 dinars Algériens à la vente.

En ce qui concerne le dollar Américain, un seul billet à l’effigie de Benjamin Franklin est échangé contre 133.95 dinars Algériens à l’achat et contre 133.96 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling enfin s’échange toujours très cher. Un seul Pound s’échange contre 189.39 dinars Algériens à l’achat et contre 189.41 dinars Algériens à la vente.