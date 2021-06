Euro – Dollar : taux de change du Dinar face aux principales devises

Les principales devises s’échangent toujours au prix cher sur le marché noir. Face à un Dinar Algérien en souffrance, les valeurs de l’Euro et du Dollar ne semblent pas vouloir reculer. La valeur de la monnaie unique européenne sur le marché noir reste toujours au-dessus de la barre symbolique des 200 dinars Algériens. Sur le marché officiel, le dollar Américain affirme une tendance haussière affichée il y a déjà plusieurs jours.

Au Square Port-Saïd, chef-lieu du marché noir des devises dans la capitale Alger, l’Euro continue de régner en maitre absolu, et reste la monnaie la plus échangée. Malgré l’ouverture des frontières et la reprise des vols, la valeur de la monnaie unique européenne ne s’est pas envolée, contrairement à ce que s’attendaient plusieurs cambistes. En effet, un seul euro s’échange toujours contre 212 dinars Algériens à la vente et contre 210 dinars Algériens à l’achat.

En ce qui concerne la monnaie étasunienne, un seul Dollar Américain s’échange aujourd’hui, le 23 juin 2021, au marché noir, contre 180 dinars Algériens à la vente, et contre 177 dinars Algériens à l’achat. Le dollar Canadien quant à lui s’échange contre 138 dinars Algériens à l’achat et contre 141 dinars Algériens à la vente.

En ce qui concerne le reste des monnaies européennes, il n’y a pas eu un notable changement à signaler. La livre Sterling garde toute sa valeur. Un seul Pound s’échange contre 236 Dinars à l’achat et contre 239 dinars à la vente. Un seul Franc Suisse s’échange contre 188 dinars Algériens à l’achat et contre 191 dinars à la vente.

Les cotations de la banque d’Algérie

Le Dinar Algérien ne se porte pas mieux sur le marché officiel. À la banque d’Algérie, malgré un léger recul de l’Euro ces derniers jours, la monnaie nationale est toujours loin de vouloir se redresser face aux principales devises. Un seul Dollar Américain s’échange aujourd’hui à la banque d’Algérie contre 134.53 dinars à l’achat et contre 134.54 dinars à la vente.

La monnaie unique européenne a connu un léger recul ces derniers jours. Un seul Euro s’échange sur le marché officiel contre 160.04 dinar Algériens à l’achat et contre 160.11 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling est cédée contre 186.64 dinars Algériens pour un seul Pound à l’achat, et contre 186.71 dinars à la vente. Le Franc Suisse s’échange quant à lui contre 146.21 dinars Algériens à l’achat et contre 146.29 dinars à la vente.