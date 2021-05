Euro, Dollar : taux de change des principales devises en Algérie

Quelques jours après l’annonce de la réouverture, même partielle, des frontières, le prix des principales devises sur le marché officiel et parallèle reste très cher. En effet, la monnaie unique européenne continue de trôner sur le marché parallèle, demeurant au-dessus de la barre des 200 dinars Algériens. En ce qui concerne la monnaie étasunienne, le Dollar Américain, il est toujours au-dessus des 130 dinars dans les cotations officielles de la banque d’Algérie.

Sur le marché parallèle, la valeur de la monnaie unique européenne, l’Euro, se stabilise autours des 210 dinars Algériens. En effet, aujourd’hui, le 19 mai 2021, un seul Euro est échangé au Square Port-Saïd contre 208 Dinars Algériens à l’achat, et contre 210 dinars à la vente.

En ce qui concerne la monnaie étasunienne, un seul Dollar Américain est échangé sur le marché noir contre 174 dinars Algérien à l’achat et contre 177 Dinars Algériens à la vente. Le dollar Canadien quant à lui est échangé contre 134 dinars Algériens à l’achat et contre 137 Dinars Algériens à la vente. La Livre Sterling s’échange encore au prix fort dans le marché Noir. Un seul Pound coute dans les 232 Dinars Algériens à l’achat, et il est échangé contre 236 dinars Algériens à la vente.

Les cotations de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, les cours affichent aussi une certaine stabilité. Un seul Euro est échangé sur le marché officiel contre 162.93 Dinars Algériens à l’achat, et contre 162.96 dinars à la vente.

La valeur de la monnaie étasunienne reste, elle aussi, stable ces derniers jours, mais sans pour autant descendre au-dessous de la barre de 130 Dinars. Un seul Dollar américain s’échange à la banque d’Algérie contre 133.35 dinars à l’achat, et contre 133.36 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling et le Franc suisse enregistrent le plus haut taux de change aujourd’hui sur le marché officiel. Un seul Pound coute 189.07 dinars Algériens à l’achat, et 189.14 dinars Algériens à la vente. Le Franc suisse est échangé contre 148.25 dinars Algériens à l’achat, et 148.28 dinars Algériens à la vente.