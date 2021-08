Euro – Dollar : taux de change des principales devises ce 1er aout

La léthargie que connait le marché des devises en Algérie n’en finit pas. Entre la crise sanitaire et la fermeture des frontières, les cambistes du marché noir peinent à faire marcher leurs petites affaires. Sur le marché officiel, l’Euro connait légère hausse tandis que le Dollar américain retombe sous la barre des 135 dinars Algériens.

Sur le marché noir, la monnaie unique européenne reste la principale devise échangée, et ce, malgré une baisse sensible qu’elle avait essuyée ces derniers jours. Du côté du Square Port-Saïd, un seul Euro est échangé par les cambistes, aujourd’hui, le 1er aout 2021, contre 206 dinars Algériens à l’achat et contre 208 dinars Algériens à la vente.

Concernant la monnaie étasunienne, elle connait une certaine stabilité, et ce, suite à une légère hausse qu’elle avait pu enregistrer ces derniers jours. Un Dollar Américain s’échange sur le marché parallèle contre 179 dinars Algériens à la vente et contre 177 Dinars Algériens à l’achat.

Enfin, la valeur de la Livre Sterling reste la plus chère sur le marché noir. Un seul Pound est cédé par les cambistes de Port-Saïd, aujourd’hui, contre 235 Dinars Algériens à l’achat et contre 239 Dinars Algériens à la vente.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale continue sa dégringolade face aux principales devises. L’Euro commence à retrouver des couleurs après plusieurs jours de baisse, tandis que le Dollar Américain est retombé en dessous de la barre symbolique des 135 dinars Algériens.

En effet, Un seul Euro s’échange aujourd’hui à la banque d’Algérie contre 160.03 dinars Algériens et contre 160.07 dinars Algériens à la vente. Concernant la monnaie étasunienne, un seul Dollar Américain est échangé contre 134.52 Dinars Algériens à l’achat et contre 134.54 Dinars Algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling continue son ascension. Un seul Pound s’échange sur le marché officiel contre 187.99 Dinars Algériens à l’achat et contre 188.04 Dinars Algériens à la vente.