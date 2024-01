Euro, dollar, livre sterling… : quels sont les taux de change en Algérie ce 7 janvier ?

Les dynamiques des marchés de change, qu’ils opèrent dans le cadre formel ou informel, continuent d’exercer une influence palpable sur la valeur du dinar algérien et des principales devises étrangères. Dans cet article, découvrez les évolutions des taux de change pour ce dimanche 7 janvier 2024 !

Les cotations officielles fournies par la Banque d’Algérie pour la période du 4 au 8 janvier 2024 dévoilent les fluctuations des taux de change des devises internationales. L’euro, représentant la monnaie européenne, s’échange à 146.92 dinars algériens pour l’achat et à 146.95 dinars algériens pour la vente. Pendant ce temps, le dollar américain, pivot des échanges mondiaux, est coté à 134.28 dinars algériens pour l’achat et à 134.30 dinars algériens pour la vente.

Quant à la livre britannique, elle se positionne dans l’arène des devises avec un taux de 170.39 dinars algériens pour l’achat et un taux de 170.47 dinars algériens pour la vente. Enfin, les chiffres du marché officiel de la Banque d’Algérie affichent le dollar canadien à 100.78 dinars algériens pour l’achat et à 100.82 dinars algériens pour la vente.

Ainsi, ces chiffres reflètent les tendances actuelles du marché des devises. Toutefois, il est essentiel de rester attentif aux variations qui peuvent survenir, car ces fluctuations influencent directement les transactions financières internationales.

Bourse informelle : le dinar face aux devises étrangères au Square d’Alger !

En marge des transactions formelles, le marché informel des changes dévoile ses contours mystérieux. Dans cet univers parallèle, l’euro se négocie à 234.00 dinars algériens pour l’achat et à 236.00 dinars algériens pour la vente. Le dollar américain, toujours au cœur des convoitises, s’évalue à 217.00 dinars algériens pour l’achat et à 220.00 dinars algériens pour la vente.

En outre, les cambistes du marché noir proposent également la livre sterling à 262.00 dinars algériens pour l’achat et à 265.00 dinars algériens pour la vente. Quant au dollar canadien, il s’échange à 156.00 dinars algériens pour l’achat et à 158.00 dinars algériens pour la vente.

Cet aperçu, dévoilant les taux de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères, couvre à la fois les transactions officielles de la Banque d’Algérie et celles du marché parallèle pour cette journée du dimanche 7 janvier 2024. Ces chiffres diversifiés illustrent l’importance des échanges monétaires et soulignent l’influence des marchés alternatifs sur la fluctuation des devises dans l’économie locale :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 146.92 146.95 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.28 134.30 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 170.39 170.47 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 100.78 100.82 156.00 158.00 Dirham AED (Dh) 36.55 36.57 57.00 59.00

