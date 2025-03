Euro, dollar, livre sterling… Quels sont les cours de change des devises en Algérie ce 26 mars ?

Le marché parallèle des devises en Algérie connaît une période de stabilité depuis le début de semaine, avec peu de variations sur les taux de change des principales monnaies étrangères. L’euro, monnaie de référence des cambistes, s’échange ce mercredi à 251 dinars à l’achat et 254 dinars à la vente.

Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie affiche des taux quasi inchangés. L’euro est coté à 144,41 dinars à l’achat et 144,45 dinars à la vente, soit un écart notable avec les valeurs pratiquées sur le marché informel.

De son côté, le dollar américain s’échange à 236 dinars à l’achat et 239 dinars à la vente sur le marché parallèle, alors que les taux officiels de la Banque d’Algérie restent bien inférieurs, avec 133,86 dinars à l’achat et 133,87 dinars à la vente, et ce, selon les cotations commerciales d’ouverture du dinar pour la période du 25 mars 2025.

La livre sterling, quant à elle, conserve une valeur élevée dans le circuit informel. Elle se négocie toujours à 297 dinars à l’achat et 300 dinars à la vente, tandis que les taux officiels de la Banque d’Algérie affichent 172,79 dinars à l’achat et 172,83 dinars à la vente.

Enfin, pour ce qui est de la monnaie canadienne, elle s’achète au niveau du Square d’Alger à 159 dinars et se vend 162 dinars. Alors qu’en Banque, les valeurs du dollar canadien atteignent 93,44 dinars pour l’achat et 93,49 dinars pour la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 144,41 144,45 251,00 254,00 Dollar US ($) 133,86 133,87 236,00 239,00 Livre Sterling (₤) 172,79 172,83 297,00 300,00 Dollar CAN ($C) 93,44 93,49 159,00 162,00 Dirham EAU (AED) 36,44 36,45 62,00 64,00

Création de microentreprises : le ministre des Start-up annonce du nouveau !

Le ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a annoncé ce mardi à Tipaza une révision imminente du plafond de financement dédié à la création de microentreprises. Cette initiative concernera les dispositifs de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (NESDA) ainsi que l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM).

Lors d’une déclaration à la presse à l’issue de sa visite de travail dans la wilaya de Tipaza, le ministre a souligné l’inadéquation des plafonds actuels, inchangés depuis deux décennies. Il a insisté sur la nécessité d’adapter les montants de financement aux réalités économiques du pays afin d’encourager l’entrepreneuriat et de soutenir les porteurs de projets.

Cette révision prendra en compte plusieurs critères, notamment l’impact économique et la valeur ajoutée de chaque initiative. Selon le ministre, cette réforme s’inscrit dans le cadre d’une stratégie gouvernementale visant à dynamiser l’écosystème entrepreneurial à travers un soutien financier mieux calibré.

Par ailleurs, Ouadah a annoncé que la numérisation complète des procédures d’inscription aux services de NESDA et ANGEM est en phase finale. Cette modernisation vise à simplifier l’accès aux financements et à garantir une gestion plus efficace des demandes.