Euro, Dollar face au Dinar : taux de change des principales devises

Que cela soit sur le marché parallèle ou bien officiel, les principales monnaies étrangères s’échangent au prix fort face au Dinar Algérien. Sur le marché noir, la monnaie unique Européenne, l’Euro, demeure encore au-dessus de la barre symbolique des 200 Dinars Algériens. Sur le marché Officiel, à la banque d’Algérie, le dollar se maintient au-dessus de la barre des 130 Dinars.

En effet, au marché noir et plus exactement dans le square Port-Saïd, dans la capitale Alger, la monnaie unique Européenne, malgré la fermeture des frontières et la suspension des vols internationaux depuis plusieurs mois, continue de régner sur les transactions quotidiennes. Un seul euro s’échange par les cambistes, aujourd’hui, le 11 mai 2021, contre 208 Dinars à l’achat, et contre 210 Dinars à la vente.

En ce qui concerne le Dollar Américain, une légère hausse a été enregistrée. Un seul Dollar est échangé contre 176 Dinars à l’achat et contre 179.50 Dinars à la vente. Le Dollar Canadien est échangé au square Port-Saïd contre 132 Dinars Algériens à l’achat et contre 136 Dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling a connu, elle aussi, une petite hausse aujourd’hui sur le marché informel. Un seul Pound s’échange contre 233 Dinars Algériens à l’achat et contre 236 Dinars Algériens à la vente. Le Franc suisse s’échange quant à lui contre 190 Dinars Algériens à l’achat et contre 193 Dinars Algériens à la vente.

Banque d’Algérie

Sur le marché Officiel, aucun changement sensible n’est à signaler, cependant, les cours des fortes devises restent très hauts. La valeur de la monnaie unique Européenne a connu une légère hausse, un seul Euro, à la banque d’Algérie, s’échange contre 161.97 Dinars Algériens à l’achat, et au prix de 162.01 Dinars à la vente.

En ce qui concerne le dollar, la monnaie Étasunienne, qui connait une certaine stabilité ces derniers jours, s’échange contre 133.45 Dinars pour un seul Dollar à l’achat, et contre 133.46 dinars Algériens pour un seul dollar Américain à la vente.

La valeur de la Livre Sterling reste stable. Un Pound s’échange à la banque d’Algérie contre 188.51 Dinars Algériens à l’achat, et contre 188.59 à la vente. Le Franc Suisse s’échange quant à lui contre 147.73 Dinars Algériens à l’achat et contre 173.82 à la vente.