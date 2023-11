Euro, dollar, dirham… : cours de change en Banque et au marché parallèle ce 21 novembre

Après une récente période de fluctuations, les devises étrangères affichent actuellement une tendance stable et stagnante sur le marché informel de changes en Algérie. Les indicateurs actuels de la bourse informelle révèlent que l’euro maintient sa position, conservant un taux d’achat de 230.00 dinars algériens et un taux de vente à 232.00 dinars algériens. De même, le dollar américain se maintient avec un taux d’achat à 217.00 dinars algériens et un taux de vente à 220.00 dinars algériens, le tout sur le marché parallèle du Square Port Saïd à Alger.

Pour ceux souhaitant des informations spécifiques sur d’autres devises étrangères au niveau du marché noir de change, voici les taux de conversion observés : la livre sterling est proposée à l’achat à 263.00 dinars algériens et à la vente à 265.00 dinars algériens. Quant au dollar canadien, il affiche un taux de 156.00 dinars algériens à l’achat et de 158.00 dinars algériens à la vente. De son côté, le dirham émirati s’achète à 57.00 dinars algériens et se vend à 59.00 dinars algériens.

Cotations marché officiel de la Banque : où en est le dinar ce 21 novembre ?

Par ailleurs, sur le marché officiel de changes, l’euro s’échange à hauteur de 146.41 dinars algériens pour l’achat et de 146.44 dinars algériens pour la vente. En parallèle, le dollar américain s’achète à 134.05 dinars algériens et se vend à 134.06 dinars algériens, selon les cotations officielles de la Banque d’Algérie.

Les données officielles de la Banque d’Algérie nous offrent un aperçu précis des taux de change pour d’autres devises majeures. Ainsi, la livre britannique s’achète désormais à 167.27 dinars algériens et se vend à 167.37 dinars algériens. Concernant le dollar canadien, il affiche un taux d’achat de 97.79 dinars algériens et un taux de vente de 97.81 dinars algériens. Tandis que la monnaie émiratie s’affiche à 36.49 dinars algériens pour l’achat et à 36.50 dinars algériens pour la vente.

Ainsi, le tableau ci-dessous résume les taux de change des principales devises étrangères, présentant un aperçu des tendances observées à la fois sur le marché officiel et informel, offrant ainsi une perspective globale des fluctuations monétaires en ce mardi 21 novembre 2023 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 146.41 146.44 230.00 232.00 Dollar US ($) 134.05 134.06 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 167.27 167.37 263.00 265.00 Dollar CAN ($C) 97.79 97.81 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.49 36.50 57.00 59.00

