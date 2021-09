Euro / Dinar : taux de change des principales devises ce 2 septembre

Aujourd’hui, au marché noir, la hausse des principales devises se confirme. Quelque jours après la décision des autorités de renforcer le programme des vols internationaux, la valeur de l’Euro entame déjà une flambée. À la banque d’Algérie, le Dollar Américain ne descend pas au-dessous de la barre symbolique des 135 dinars, mais la monnaie unique européenne semble y retrouver, elle aussi, toutes ses forces.

Au marché noir, et plus exactement au square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les affaires reprennent enfin pour les cambistes, après prés de deux ans de stagnation. Un seul Euro s’échange aujourd’hui, le 2 septembre 2021, contre 213.50 dinars algériens à la vente et contre 212.50 dinars algériens à l’achat.

La monnaie étasunienne, elle aussi, observe une hausse ces derniers jours. Un seul Dollar Américain est cédé par les cambistes contre pas moins de 181 dinars algériens à la vente et 179 dinars algériens à l’achat. Enfin, la Livre Sterling se vend de plus en plus cher. Un seul Pound est cédé contre 242 dinars algériens à la vente et contre 239 dinars algériens à l’achat.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, malgré la relative stabilité, les choses commencent enfin à bouger. Le Dinar Algérien s’enfonce de plus en plus dans une spirale de laquelle il peine à s’en sortir, alors que toutes les principales devises affichent une tendance haussière.

Un seul Euro s’échange aux guichets de la banque d’Algérie contre 160.78 dinars algériens à l’achat et contre 160.82 dinars algériens à la vente.

Un seul Dollar s’échange contre 135.73 dinars algériens à l’achat et contre 135.74 dinars algériens à la vente. La Livre Sterling enfin, observe, elle aussi, une hausse. Un seul Pound s’échange contre 187.13 dinars algériens à l’achat et contre 187.18 dinars algériens à la vente.