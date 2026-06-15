Euro / Dinar : que se passe-t-il sur le marché noir en cette mi-juin ? Voici le cours du jour

Quatre jours sans la moindre variation. Ce 15 juin 2026, l’euro s’échange à 278 dinars à la vente et 276 dinars à l’achat sur le marché parallèle algérien, des niveaux rigoureusement identiques à ceux affichés depuis le 11 juin.

Concrètement, sur le marché noir, 100 euros s’échangent aujourd’hui autour de 27 800 dinars. Pour 1 000 euros, le compteur dépasse les 278 000 dinars. Des montants qui donnent le vertige quand on les compare aux guichets bancaires officiels.

À LIRE AUSSI : Baisse des prix du pétrole : qu’en est-il du Sahara Blend algérien ?

Taux officiel de la Banque d’Algérie VS marché parallèle : un fossé qui se creuse encore

Côté marché réglementé, le décor est radicalement différent. Au 12 juin, la Banque d’Algérie affichait un cours de l’euro à 153,98 dinars à la vente et 153,94 dinars à l’achat. L’écart avec le marché parallèle dépasse ainsi les 120 dinars par euro.

Ce gouffre n’a rien de nouveau. Fin mai, alors que l’euro atteignait déjà 278 dinars sur le marché noir, le taux officiel oscillait autour de 154,56 dinars, soit un différentiel de près de 80 %. Deux marchés, deux vérités, un fossé persistant.

À LIRE AUSSI : Industrie automobile : six entreprises allemandes débarquent à Alger fin juin

Pourquoi l’euro reste stable autour de 278 dinars sur le marché parallèle ?

La réponse tient en deux mots : offre et demande. En cette période charnière de l’année, les deux forces s’annulent presque parfaitement.

D’un côté, les départs en vacances vers l’Europe font bondir les besoins en devises. De l’autre, le retour progressif des Algériens résidant à l’étranger injecte des euros dans le circuit informel. Les flux de la diaspora jouent un rôle d’amortisseur naturel.

Résultat, les tensions sur les cours restent contenues, et la fourchette de négociation se resserre durablement autour de 278 dinars.

Les légères oscillations enregistrées en début de semaine, lorsque l’euro naviguait entre 278 et 278,5 dinars, se sont résorbées d’elles-mêmes. Le marché semble avoir trouvé son plafond de verre, du moins pour l’instant.

Retour sur les semaines précédentes : une stabilisation en préparation

Pour éclairer la situation actuelle, un bref coup d’œil dans le rétroviseur s’impose. Début mai, le marché parallèle affichait déja une certaine stabilité, l’euro évoluant entre 278 et 280 dinars depuis la fin avril. Les cambistes attribuaient alors cette accalmie à un tassement de la demande et à un contexte géopolitique moins tendu.

Le 10 juin, les cotations parallèles affichaient encore 279 dinars à la vente pour l’euro, contre 276 dinars à l’achat. La tendance à la stabilisation était déjà lisible. Depuis, le marché a encore resserré sa fourchette d’un dinar supplémentaire à la vente.

Cette évolution épouse une logique saisonnière bien rodée. Chaque été, la demande en devises s’accélère sous l’effet des voyages, des transferts familiaux ou des dépenses étudiantes à l’étranger. Mais l’afflux simultané de la diaspora agit comme un contrepoids efficace, évitant les envolées brutales.

Enfin, pour l’heure, aucun signal ne laisse présager un renversement de tendance. Le marché noir des devises semble solidement arrimé autour de 278 dinars pour l’euro, et les observateurs parient sur une prolongation de cette accalmie dans les semaines à venir.