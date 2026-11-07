Marché noir des devises : à combien s’échange l’euro face au dinar algérien ce samedi 7 novembre ?

Le marché parallèle des devises en Algérie connaît une relative stabilité ce samedi 7 novembre 2026. À Alger, notamment au Square Port-Saïd, principal point de référence pour les échanges informels de devises, l’euro maintient ses niveaux de cotation face au dinar algérien, sans évolution notable par rapport à la précédente séance.

En effet, les cambistes continuent d’appliquer des taux quasiment inchangés, malgré les fluctuations régulièrement observées sur le marché parallèle. Pour les personnes souhaitant acheter ou vendre la monnaie européenne, les cotations restent ainsi relativement stables en cette fin de semaine.

Selon les cours relevés sur le marché informel, le billet de 100 euros s’échange actuellement à 27 050 dinars à l’achat, tandis que son prix atteint 27 350 dinars à la vente.

Ces niveaux traduisent un écart de 300 dinars entre les deux opérations. Ils permettent également de situer la valeur de la monnaie européenne sur ce marché, particulièrement suivi par les voyageurs, les particuliers et les opérateurs économiques qui recourent à l’échange informel.

Pourquoi l’euro ne connaît-il pas de changement notable ?

Cette stabilité des cotations pourrait notamment s’expliquer par le ralentissement habituel de l’activité durant le week-end. En Algérie, le samedi correspond au deuxième jour de repos hebdomadaire, après le vendredi, ce qui réduit généralement les mouvements liés aux transactions commerciales et financières.

La diminution du nombre d’échanges limite ainsi les pressions susceptibles de provoquer une variation importante des cours. En l’absence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande, les cambistes tendent à maintenir les mêmes niveaux de prix.

Toutefois, le marché parallèle des devises reste sensible à plusieurs facteurs, notamment la demande liée aux voyages à l’étranger, les périodes de vacances et la disponibilité des devises en circulation.

Les prochains jours permettront donc de suivre l’évolution de l’euro face au dinar algérien et de déterminer si cette stabilité se poursuit ou laisse place à de nouvelles fluctuations sur le marché noir.

Euro – Dinar algérien : voici le taux de change officiel ce samedi 7 novembre 2026

Le taux de change de l’euro face au dinar algérien reste particulièrement suivi par les citoyens, notamment ceux qui effectuent des opérations de change, préparent un voyage à l’étranger ou reçoivent des transferts depuis l’Europe. Ce samedi 7 novembre 2026, les dernières cotations publiées par la Banque d’Algérie permettent de connaître la valeur officielle de la monnaie européenne.

Selon les données de la Banque d’Algérie, l’euro s’échange à 152,08 dinars algériens sur le marché officiel, d’après la cotation commerciale d’ouverture du vendredi 6 novembre, dernière séance publiée avant le week-end. Le dollar américain, quant à lui, s’établit à 136,10 dinars.

Ces cours constituent la référence officielle pour les opérations de change effectuées dans le circuit bancaire. Ils peuvent toutefois différer des montants pratiqués sur le marché parallèle des devises.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

L’euro dépasse les 275 dinars sur le marché parallèle

Du côté du marché informel, la monnaie européenne affiche une valeur nettement supérieure. Au Square Port-Saïd, à Alger, principal point de référence du change parallèle, l’euro se négocie autour de 274,50 dinars à l’achat et 276,50 dinars à la vente ce samedi 7 novembre.

Ainsi, pour un billet de 100 euros, les cambistes proposent environ 27 450 dinars à l’achat et 27 650 dinars à la vente.

La comparaison entre les deux marchés fait ressortir un écart considérable. Le prix de vente de l’euro sur le marché parallèle dépasse ainsi de plus de 124 dinars son cours officiel.