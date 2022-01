Euro / Dinar : cours des principales devises en Algérie ce 13 janvier

La dégringolade du Dinar algérien se poursuit devant les principales devises. La monnaie nationale, et depuis 2014, a entamé une véritable chute libre. Les monnaies fortes, et principalement l’Euro et le Dollar, multiplient leurs records à la hausse face à un Dinar plus faible que jamais.

Au Square Port-Saïd, les cambistes continuent de faire tourner leurs affaires. Depuis la réouverture des frontières en juin 2021, et la reprise des vols commerciaux à l’international, les valeurs des principales devises ne cessent de flamber au marché noir.

Un seul Euro s’échange ce 13 janvier contre 213.50 dinars algériens à l’achat et contre 215.50 dinars algériens à la vente. La valeur de la monnaie unique européenne est en relative stagnation ces derniers jours.

Le Dollar américain connait quant à lui une légère baisse de sa valeur, il est cédé contre 189 dinars algériens à l’achat et contre 191 dinars algériens à la vente, alors que le Dollar canadien s’échange contre 143 dinars algériens à l’achat et contre 146 dinars algériens à la vente.

Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la valeur du Dinar Algérien est au plus bas. La dépréciation de la monnaie nationale se poursuit, et elle est clairement affichée devant les principales devises.

Un seul Euro s’échange contre 158.06 dinars algériens à l’achat et contre 158.14 dinars algériens à la vente. La Livre Sterling s’échange quant à elle contre 189.52 dinars algériens à l’achat et contre 189.59 dinars algériens à la vente.

Le Dollar américain est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 139.45 dinars algériens à l’achat et contre 139.46 dinars algériens à la vente.

Le Dollar canadien est cédé contre 110.24 dinars algériens à l’achat et contre 110.26 dinars algériens à la vente.