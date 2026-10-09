Euro-dinar : 150 DA à la BEA le 9 octobre, combien valent 100 euros sur le marché parallèle ?

L’euro s’affiche à 150,42 dinars à la vente au cours commercial de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), selon sa cotation du 8 octobre 2026. Sur le marché parallèle, l’euro se stabilise à 276 DA à la vente, creusant l’écart entre les deux circuits.

Combien valent 100 euros en dinars algériens ce vendredi 9 octobre 2026 ? La réponse dépend du circuit de change et du type d’opération effectué. Entre les cotations bancaires officielles et les prix pratiqués sur le marché parallèle, les différences restent importantes pour les particuliers et les Algériens établis à l’étranger.

Euro-dinar : les derniers taux officiels de la BEA

Selon les données publiées par la Banque extérieure d’Algérie, l’euro s’établit à 150,3770 DA à l’achat et 150,4207 DA à la vente dans la cotation commerciale du jeudi 8 octobre. Ces taux figurent dans le tableau officiel couvrant la semaine du 4 au 10 octobre 2026.

Sur cette base, 100 euros représentent 15 037,70 DA au cours d’achat et 15 042,07 DA au cours de vente. Toutefois, ces montants correspondent aux cotations commerciales et non aux opérations de change de billets physiques. La BEA publie une grille distincte pour les espèces, une différence importante pour les voyageurs.

Combien valent 100 euros en billets à la banque ?

Pour les billets de banque, la BEA affiche l’euro à 148,77 DA à l’achat et 157,86 DA à la vente. Une personne qui cède 100 euros en espèces à ce cours d’achat obtiendrait donc 14 877 DA, hors éventuels frais. À l’inverse, l’achat de 100 euros auprès de la banque représenterait 15 786 DA, sous réserve des conditions applicables.

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Marché parallèle : l’euro affiché à 274 DA à l’achat et 276 DA à la vente

Sur le marché parallèle des devises, l’euro s’affiche à 274 DA à l’achat et 276 DA à la vente. Ces niveaux restent nettement supérieurs aux cotations bancaires officielles. Le marché informel continue ainsi de présenter un écart important avec le circuit bancaire, notamment pour les particuliers souhaitant convertir leurs devises en dinars.

À ces taux, une personne échangeant 100 euros contre des dinars obtiendrait 27 400 DA, tandis que l’achat de 100 euros représenterait 27 600 DA. Ces montants illustrent la différence entre les cours d’achat et de vente pratiqués sur le marché parallèle.

Les autres principales devises affichent également des cotations élevées sur le marché informel. Le dollar américain s’établit à 236 DA à l’achat et 240 DA à la vente, tandis que la livre sterling atteint respectivement 311 et 316 DA. De son côté, le dollar canadien est coté à 168 DA à l’achat et 170 DA à la vente.

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Pourquoi un tel écart entre les deux marchés ?

Les cotations bancaires et celles du marché parallèle obéissent à des mécanismes différents. Le premier circuit repose sur des opérations réglementées, tandis que le second évolue selon l’offre et la demande de devises en espèces. Cette situation explique les différences de valeur observées entre les deux marchés.

Le Fonds monétaire international avait également abordé cette question en recommandant davantage de flexibilité du taux de change. Selon l’institution, cette orientation pourrait contribuer à réduire la prime du marché parallèle, comme l’expliquait notre analyse des recommandations du FMI. Il ne s’agit toutefois pas d’une annonce de modification immédiate du taux officiel.

Algériens de France : quel cours retenir avant de changer des euros ?

Pour les membres de la diaspora qui voyagent en Algérie, il est essentiel de distinguer le taux commercial du cours appliqué aux billets. Les montants reçus peuvent varier selon l’établissement, les frais et la nature de l’opération. Avant tout change ou transfert, il est recommandé de consulter directement les conditions de sa banque.

L’importance de ces différences est également évoquée dans notre dossier consacré aux transferts de la diaspora algérienne. Les cours du marché informel demeurent indicatifs et peuvent varier selon les lieux et les transactions. Pour disposer d’une référence réglementée, les particuliers peuvent consulter les cotations officielles publiées par la BEA.

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