Eurêka 2.0 : Une compétition organisée par le club estudiantin SOLEIL HEC

Après le succès de sa première édition, SOLEIL HEC reprend les rênes de son événement phare en proposant la deuxième édition d’Eurêka, une compétition nationale de résolution de cas. Promettant une expérience immersive et collaborative, cette compétition est ouverte à tous les étudiants d’Algérie dotés d’un esprit créatif et analytique.

Mené par des étudiants ambitieux et passionnés par l’innovation et la recherche, SOLEIL HEC est un club étudiant polyvalent à but non lucratif de l’École des Hautes Études Commerciales (ex INC). Sa devise est le partage, la transmission du savoir et des compétences, ainsi que l’encouragement à la créativité et à l’innovation.

Le club, fervent défenseur de l’excellence académique, organise une compétition ouverte à tous les étudiants algériens, quelle que soit leur discipline, dans le but d’explorer, d’échanger des idées et de relever des défis stimulants.

Comment se déroulera la compétition ?

Eurêka est une compétition impliquant la résolution de cas où les participants seront confrontés à une situation réelle pendant trois jours : les 22, 23 et 24 décembre 2023. La compétition se déroulera en six équipes, chacune composée de 4 étudiants devant trouver une solution à une problématique donnée par une entreprise algérienne.

Ainsi, au cours des deux premiers jours, qui se tiendront à l’HIS University, les participants bénéficieront de formations en lien avec la thématique proposée. Ils auront également l’opportunité de travailler simultanément pour avancer dans la résolution du problème, sous la guidance attentive de coachs expérimentés.

Le troisième et dernier jour sera alors dédié à la présentation des projets, se déroulant à la salle de conférence de l’hôtel Holiday Inn, en présence de jurés chargés d’évaluer les projets présentés pour déterminer l’équipe gagnante.

Quel sera l’impact d’Eurêka 2.0 ?

SOLEIL HEC ambitionne donc de laisser une empreinte durable en favorisant l’innovation dans tous les domaines, en offrant aux étudiants la possibilité de mettre en œuvre leurs connaissances dans des contextes réels, tout en développant des compétences pratiques pour mieux appréhender la dynamique du secteur. Eurêka contribue à établir des normes d’excellence et à mettre en avant les leaders de demain. Les solutions développées lors de cette compétition peuvent être utiles dans des applications concrètes et contribuer à relever les défis de notre société.

Eurêka 2.0, orchestré par le club SOLEIL HEC, se distingue alors comme une opportunité unique et exceptionnelle pour tous les étudiants, offrant une chance d’apprentissage et de collaboration entre les esprits créatifs. Que l’innovation continue d’éclairer le chemin vers un avenir dynamique et inspirant. »