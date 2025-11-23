EU Talent Pool : nouvelle plateforme pour accélérer le recrutement de travailleurs étrangers en Europe

L’Union européenne, par l’intermédiaire du Conseil et du Parlement européens, a conclu les négociations pour établir une nouvelle plateforme, nommée « EU Talent Pool ». Ce dispositif vise à faciliter le recrutement des travailleurs extra-européens par des pays membres afin de remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs.

L’objectif de cette plateforme est de connecter les offres des employeurs européens aux profils des demandeurs d’emploi non-européens résidant en dehors de l’UE. Pour cela, les candidats devront créer un profil détaillé indiquant leurs compétences, leurs expériences professionnelles et leurs connaissances linguistiques.

Cette nouvelle plateforme permettra d’améliorer la compétitivité du marché du travail européen et de remédier aux déficits de main-d’œuvre.

Un « réservoir de talents » pour faciliter le recrutement dans l’Union européenne

Le Conseil de l’UE insiste sur le fait que la plateforme ne gère ni le droit d’entrée ni la délivrance des titres de séjour. Les candidats retenus devront obligatoirement suivre les procédures d’immigration pour obtenir leur permis de travail et de résidence.

Par ailleurs, la participation des États membres de l’Union européenne à cette initiative reste facultative, car celle-ci a été conçue pour minimiser les charges administratives. Une priorité absolue a été donnée pour la prévention de l’exploitation de ressortissants de pays tiers.

Pour garantir cela, le Conseil et le Parlement européens assurent une transparence élevée concernant les employeurs et veilleront à ce que seuls les employeurs légitimes puissent publier des offres. L’accord est maintenant en attente de confirmation du Conseil et du Parlement européens pour son adoption.

Des procédures d’immigration accélérées

Les demandeurs d’emploi pourront s’inscrire sur la plateforme et rendre leurs profils, détaillant leurs compétences et qualifications, accessibles aux employeurs. Les députés ont obtenu un engagement important : les profils devront signaler spécifiquement les compétences acquises ou validées dans le cadre de partenariats européens ou d’accords bilatéraux.

Les candidats auront également la possibilité d’indiquer leur disponibilité et leur préférence d’État membre. À noter que seuls les candidats ayant atteint l’âge légal de la majorité dans le pays d’emploi seront éligibles.

Les États membres participant à l’initiative seront encouragés à accélérer leurs procédures d’immigration pour permettre le recrutement rapide des candidats sélectionnés dans le « réservoir de talents ». Il est important de noter que ni l’inscription ni la sélection ne garantissent l’obtention d’un permis de travail et de séjour, lesquels restent soumis aux procédures d’immigration, y compris les contrôles de sécurité.

