Algérie-UE : lancement du programme « EU–Algeria for Business »

L’Algérie et l’Union européenne préparent un nouveau programme de partenariat intitulé « EU–Algeria for Business ». Il vise à promouvoir l’investissement, à améliorer le climat des affaires et à renforcer les échanges commerciaux.

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a annoncé lundi le début des réunions préparatoires à son siège. Elles se poursuivent jusqu’au 14 octobre.

Un programme de 60 mois soutenu par le Centre du commerce international

Le Centre du commerce international fournit l’assistance technique. L’Union européenne lui a confié cette mission. Le programme s’étend sur 60 mois.

Il vise à accroître les investissements européens en Algérie. Il doit aussi faciliter le commerce et aider les entreprises algériennes à accéder aux marchés européens. L’ensemble soutient la diversification de l’économie algérienne et élargit les opportunités de partenariat entre entreprises des deux rives.

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Premier axe : climat des affaires et partenariats

Le premier axe porte sur l’amélioration du climat des affaires et la promotion de l’investissement. Il prévoit d’identifier les difficultés rencontrées par les investisseurs. Il doit aussi faire connaître les opportunités dans différents secteurs.

Ce volet encourage la coproduction, la sous-traitance et le transfert de technologie. Il cherche à bâtir des partenariats économiques entre l’Algérie et l’Union européenne.

Deuxième axe : faciliter les échanges

Le deuxième axe concerne la facilitation des échanges commerciaux. Il prévoit la numérisation des procédures commerciales et douanières. Cet axe vise aussi à réduire les charges opérationnelles pesant sur les entreprises.

Il soutient leur accès aux marchés régionaux et internationaux. La Zone de libre-échange continentale africaine y occupe une place particulière.

Troisième axe : qualité et normes

Le troisième axe cible la qualité des produits et leur conformité aux exigences des marchés européens. Il prévoit le développement de l’infrastructure qualité. Il aide aussi les entreprises à s’adapter aux normes environnementales et aux exigences de la transition écologique.

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Une réunion d’ouverture de haut niveau

Le directeur général de l’AAPI, Omar Rekache, a présidé la réunion d’ouverture. Le chef de la coopération à la délégation de l’Union européenne en Algérie, Marco Miglioriti, y a assisté. La cheffe de mission du Centre du commerce international, Elena Butrimova, était présente. Le directeur de la coopération avec l’UE au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Soumani, y participait aussi.

Des représentants des organismes publics, des ministères concernés, des organisations économiques et du patronat complétaient l’assistance.

Des objectifs mesurables

Omar Rekache a expliqué que ces réunions préparent un programme intégré et pratique. Il doit comporter des objectifs mesurables et des actions concrètes. Ces actions répondent aux besoins des investisseurs et des entreprises.

Il a assuré que l’AAPI contribuerait à l’élaboration du programme. Elle coordonnera son travail avec les acteurs algériens. Elle veillera à intégrer leurs besoins et leurs priorités en matière de promotion de l’investissement dans les composantes de ce nouveau partenariat.

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