ETUSA : une nouvelle ligne de bus directe relie Alger à cette ville

Dès ce jeudi matin à 7h, un nouveau service de transport s’ajoute aux déplacements quotidiens entre Tipaza et Alger. La société publique ETUSA a inauguré une ligne de bus reliant la gare routière de Tipaza à la station Tafourah à Alger, offrant un trajet direct pour les milliers de passagers qui circulent chaque jour entre ces deux wilayas.

Selon le communiqué officiel de l’entreprise, cette initiative s’inscrit dans la stratégie du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, visant à rapprocher les services publics des citoyens et à renforcer le réseau de transport entre les wilayas voisines.

ETUSA : le transport public en Algérie se renforce avec une ligne de bus directe Alger – Tipaza

La nouvelle ligne de bus apporte plusieurs bénéfices immédiats pour les usagers . Notamment la réduction du temps de trajet grâce à un service direct et régulier. Ainsi que l’amélioration du confort et de la sécurité pendant le voyage.

Cela encourage également à l’utilisation du transport public pour désengorger les routes.

La mise en service de cette nouvelle ligne de bus Tipaza – Alger par l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger vise ainsi à « améliorer les conditions de déplacement des citoyens et soutenir le réseau de transport public, en particulier entre les wilayas à forte circulation quotidienne ».

La SNTF met en place des trains nocturnes pour faciliter les déplacements pendant le Ramadan

Parallèlement, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé la mise en place de trains nocturnes sur les lignes suburbaines d’Alger tout au long du mois de Ramadan, afin de mieux répondre aux besoins des voyageurs en soirée. Selon le communiqué publié ce jeudi, les trains circuleront jusqu’à 1h35 du matin, offrant des horaires adaptés pour les retours tardifs.

Plusieurs liaisons ont été précisées :

Zéralda – Agha : départ à 20h30, arrivée à 21h18.

: départ à 20h30, arrivée à 21h18. Agha – Zéralda : départ à 00h20, arrivée à 01h10.

: départ à 00h20, arrivée à 01h10. El Affroun – Alger : départ à 20h35, arrivée à 21h43.

: départ à 20h35, arrivée à 21h43. Alger – El Affroun : départ à 00h10, arrivée à 01h20.

: départ à 00h10, arrivée à 01h20. Thenia – Alger : départ à 20h30, arrivée à 21h35.

: départ à 20h30, arrivée à 21h35. Alger – Thenia : départ à 00h30, arrivée à 01h35.

Cette initiative complète les efforts de l’ETUSA et vise à fluidifier les déplacements nocturnes tout en offrant aux citoyens des alternatives fiables au transport routier, en particulier durant les soirées du Ramadan.

