ETUSA : Ouverture d’une nouvelle ligne reliant ces deux villes

L’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger, connu sous l’acronyme, ETUSA, a annoncé ce mardi l’ouverture d’une nouvelle ligne reliant la ville des Larbaa à la station de Tafourah.

Dans un communiqué, ETUSA a précisé que cette nouvelle ligne, portant le numéro 520, relie les Larbaa à la station Tafourah (2 Mai), en passant par Les Eucalyptus, la gare ferroviaire (El Harrach) et la station routière de voyageurs (Kharouba).

La même source a indiqué que le premier départ aura lieu à 6h00 depuis la station de voyageurs des Larbaa, tandis que le dernier départ depuis Tafourah est prévu à 18h30.

Cette nouvelle desserte vise à améliorer la mobilité des usagers et à faciliter les déplacements entre ces différents pôles stratégiques de la région.

L’ETUSA renforce sa flotte : 30 nouveaux bus « Made in Algeria » sur les rails

Rappelons que l’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé en janvier dernier une nouvelle qui devrait ravir les usagers des transports en commun : l’injection progressive de 30 nouveaux bus, intégralement fabriqués en Algérie, sur les lignes de son réseau urbain.

Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement de la flotte de l’ETUSA et s’inscrit dans la stratégie nationale visant à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens.

Ces nouveaux véhicules sont le fruit d’une collaboration fructueuse avec l’Établissement de développement de l’industrie de véhicules (EDIV), soulignant l’engagement de l’Algérie en faveur de la production locale et du développement industriel.

L’acquisition de ces bus par l’ETUSA vise directement à moderniser ses infrastructures et à offrir une expérience de transport plus confortable et plus fiable aux Algérois.

Cette mise en service s’inscrit pleinement dans les objectifs du gouvernement en matière de développement des transports urbains. L’amélioration de la qualité des services est une priorité, et l’arrivée de ces 30 bus neufs est une démonstration concrète de cette volonté.

Les usagers peuvent s’attendre à une meilleure régularité, une capacité accrue et des conditions de voyage optimisées.

L’ETUSA n’a pas précisé le calendrier exact de cette injection progressive, mais les Algérois devraient voir ces nouveaux bus circuler sur leurs lignes habituelles dans les semaines et mois à venir, marquant ainsi une avancée significative pour le transport urbain dans la capitale.