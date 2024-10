ETUSA : Ouverture d’une nouvelle ligne entre ces deux communes

Les transports en commun jouent un rôle crucial dans le quotidien des habitants d’Alger, facilitant leurs déplacements et contribuant au dynamisme de la ville. Dans ce contexte, de nouvelles initiatives ont été mises en place par l’ETUSA. Ces mesures visent à optimiser le réseau de transport urbain et suburbain, offrant ainsi des solutions plus adaptées aux besoins actuels de mobilité.

La société publique de transport urbain et suburbain de la ville d’Alger et de ses environs (ETUSA) annonce des nouveautés majeures pour améliorer la mobilité des citoyens. Soucieuse de répondre aux demandes des usagers et d’offrir un service de qualité, l’ETUSA met en place de nouvelles dispositions qui faciliteront les déplacements quotidiens.

L’ETUSA ouvre une nouvelle ligne de bus reliant le quartier Samrouni, situé à Ouled Fayet, à la station Ben Aknoun. Le premier départ est fixé à 6h20 du matin depuis le quartier Samrouni, devant la mosquée Palestine.

Ainsi, cette initiative répond à une forte demande des résidents du quartier, désireux de bénéficier d’un accès direct et efficace au réseau de transport public. Cette nouvelle ligne facilitera non seulement les déplacements vers le centre-ville, mais améliorera également la connectivité avec les zones environnantes.

Extension de la ligne 214 reliant la gare de Sidi Abdallah (Université) au quartier Aslan

Parallèlement, l’ETUSA annonce l’extension de la ligne 214. Initialement en service entre la gare de Sidi Abdallah (Université) et le quartier Aslan, cette ligne s’étendra désormais jusqu’au quartier des 13 300 logements portant le nom du défunt moudjahid Othman Belouizdad.

Cette extension permettra donc aux habitants de cette zone en pleine croissance de bénéficier d’un service de transport fiable et régulier. Elle vise à améliorer l’accessibilité et à répondre aux besoins d’une population en constante augmentation.