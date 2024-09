ETUSA : Nouveau programme de transport pour la rentrée 2024 – 2025

La rentrée sociale 2024-2025 est marquée par l’entrée en vigueur d’un nouveau programme de transport mis en place par l’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA). Ce programme vise alors à améliorer la couverture des services et à répondre aux besoins croissants des voyageurs dans la capitale et ses environs.

Un programme adapté aux différents moments de la journée

Services de Jour et de Nuit

Dès le 15 septembre 2024, l’ETUSA propose des départs de bus dès 5h40 du matin jusqu’à 19h30 le soir, avec une fréquence de passage toutes les 30 minutes. Pour assurer cette couverture, 466 bus seront mobilisés pour desservir 186 lignes à travers Alger.

Ainsi, pour ceux qui voyagent en soirée, ETUSA offre également des services nocturnes entre 18h50 et 00h50. Ce dispositif comprend 23 bus opérant sur 23 lignes spécifiques, garantissant ainsi la possibilité de se déplacer en toute sécurité, même la nuit.

Services de Week-end

Pour mieux servir ses usagers durant les week-ends, ETUSA prévoit alors de mobiliser 200 bus chaque vendredi et 400 bus chaque samedi, couvrant toujours les 186 lignes disponibles. Cette organisation permet de maintenir une fréquence de transport régulière et fiable, même lors des périodes de moindre affluence.

ETUSA : Présentation d’une entreprise au service de la mobilité urbaine

L’ETUSA se consacre principalement au transport de voyageurs par autobus, une activité essentielle qui permet à près de 150 000 personnes de se déplacer quotidiennement à travers Alger.

Le réseau actuel couvre alors plus de 3000 km aller-retour sur 124 lignes, offrant ainsi une large couverture de la wilaya d’Alger. Les chiffres récents indiquent que l’ETUSA dispose de 544 bus pour desservir 186 lignes, avec un taux de satisfaction de 80% parmi ses 150 000 usagers quotidiens. L’entreprise continue d’innover et d’améliorer ses services pour répondre aux besoins de mobilité des résidents et des visiteurs de la capitale.

En parallèle de son activité principale, l’ETUSA propose des services complémentaires tels que le « City Tour », un service destiné aux amateurs de découverte et d’aventure, ainsi que des solutions de transport pour les entreprises.