ETUSA met en place un nouveau programme de bus à Alger dès la rentrée

À l’approche de la rentrée sociale 2025/2026, l’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a dévoilé un nouveau dispositif pour l’ensemble de ses lignes.

Dès le dimanche 14 septembre, les horaires et fréquences des bus connaîtront un ajustement qui concerne aussi bien les dessertes de jour que celles de nuit. Une réorganisation qui marque la fin du programme estival et le retour à une cadence plus adaptée aux besoins quotidiens des usagers.

Nouveaux horaires de jour pour les bus de l’ETUSA à Alger

Selon le communiqué de l’ETUSA, les premiers départs des bus interviendront désormais à 06h00 du matin à partir des stations principales, tandis que les derniers départs sont fixés à 18h30. Les fréquences ont également été revues :

Entre 20 et 40 minutes pour les lignes urbaines,

Entre 40 et 60 minutes pour les lignes suburbaines.

Ces ajustements visent à fluidifier les déplacements quotidiens, particulièrement durant la période de rentrée marquée par une forte affluence dans les transports publics.

Lignes de nuit : service maintenu jusqu’à minuit, fin du programme estival ETUSA

Le nouveau programme concerne aussi les lignes de nuit, qui conserveront une large plage horaire. Les départs commenceront à 19h00 et s’étendront jusqu’à 00h00.

Cette extension reste essentielle pour les usagers travaillant en horaires décalés. Ou souhaitant se déplacer dans la capitale après la tombée du jour.

Avec la reprise des activités scolaires et professionnelles, l’ETUSA met un terme à son dispositif estival. Ainsi, les navettes vers les plages et les dessertes vers les Sablettes prendront fin dès le samedi précédant la rentrée.

Néanmoins, l’entreprise a précisé que le service spécial pour la prière du vendredi à Djamaa El Djazair continuera d’être assuré comme d’habitude.

Enfin, ce nouveau programme de bus traduit une adaptation de l’ETUSA aux besoins de la rentrée. En modulant ses horaires et ses fréquences, l’établissement cherche à répondre à la demande croissante de mobilité dans la capitale. Tout en assurant la continuité de services spécifiques comme les lignes de nuit ou les navettes vers Djamaa El Djazair.