À la capitale Alger, ville la plus peuplée du pays, le transport urbain constitue un véritable défi pour les autorités. Suite à la reprise du métro d’Alger, après plus de deux an d’arrêt, voilà que la ville renoue avec les bonnes habitudes.

Aujourd’hui, le 18 octobre 2021, l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger, a annoncé le retour de l’activité de ses bus de nuit, et ce, après la reprise du métro d’Alger. Cette annonce fera la joie de plusieurs habitants de la capitale, notamment les usagers du métro à des heures tardives.

Plusieurs « lignes nocturnes » réactivées

Le communiqué de l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger, rendu public aujourd’hui, indique qu’elle informe ses clients du retour du service de transport pendant la soirée.

Le communiqué de l’ETUSA précise que le retour se fera « à partir d’aujourd’hui, le 18 octobre 2021 ». Les bus assureront leurs lignes, toujours selon la même source, jusqu’à 22 h. Cette reprise, conclut le communiqué « coïncide avec le retour du métro d’Alger ».

La reprise des bus de nuit de l’ETUSA est donc intimement liée avec le métro d’Alger et à son activité. Dans son communiqué, l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger indique que plusieurs stations dans la capitale sont concernés. Il s’agit de :

station Audin

station du 1er mai

station de l’esplanade des martyres

station de El Harrach

station de Bach Djerrah

station de Ain Naadja

Pour conclure, le communiqué de l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger « rappelle aux usagers de ses bus la nécessité de porter un masque et de respecter les mesures préventives tout au long du trajet ».