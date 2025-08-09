ETUSA : Lancement de lignes de bus directes vers le Grand Mosquée d’Alger

La direction de la Grande Mosquée d’Alger a annoncé, ce vendredi, la mise en place de lignes de transport urbain et suburbain régulières en partenariat avec l’Entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), afin de faciliter l’accès des fidèles et visiteurs à ce monument religieux et culturel majeur.

Selon la même source, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat « fructueux et constructif » entre les deux institutions, traduisant leur volonté commune de rendre la Grande Mosquée facilement accessible, tout en renforçant son rôle de centre spirituel et architectural de premier plan.

Quel est le programme des dessertes ?

Les vendredis : deux départs depuis la place des Martyrs, avec un passage par la place du 1er Mai, et depuis la station de Ben Aknoun directement vers la mosquée. Des trajets sont également assurés depuis les communes de Meftah et El Affroun (wilaya de Blida), de Khemis El Khechna via Hamadi, ainsi que depuis Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) via Réghaïa, Rouiba et El Hamiz, et enfin depuis Sidi Abdallah directement vers la mosquée.

Du samedi au jeudi : des départs depuis la place des Martyrs (via la place du 1er Mai) et depuis Ben Aknoun. Des trajets sont aussi prévus depuis Meftah, El Affroun, Khemis El Khechna, Ouled Moussa et Sidi Abdallah.

Pour tous les circuits, le point d’arrivée et d’arrêt se situe devant le pont est de la Grande Mosquée d’Alger.

Un nouvel accès stratégique sur la façade maritime

Depuis le vendredi 1er août 2025, la Grande Mosquée d’Alger est désormais dotée d’un nouvel accès majeur : le pont est, officiellement ouvert au public par la direction de la mosquée. Situé sur la façade nord, face à la mer Méditerranée, cet ouvrage architectural offre une nouvelle porte d’entrée à ce lieu emblématique, facilitant considérablement l’arrivée des fidèles et visiteurs, en particulier durant la période estivale où la fréquentation est à son pic.

Ce pont, pensé comme un lien direct entre la mosquée et les axes routiers environnants, permet non seulement de réduire les temps d’accès, mais aussi de mieux gérer les flux de circulation piétonne et automobile. Il devient ainsi un point névralgique pour les visiteurs venant des zones côtières ou du centre d’Alger, évitant les détours et les embouteillages qui pouvaient décourager certains déplacements.

Selon le communiqué diffusé jeudi par l’administration de Djamaâ El Djazaïr, le pont est accessible tous les vendredis à partir de 10 h du matin et reste ouvert jusqu’après la prière du soir. Du samedi au jeudi, il est ouvert de 16 h jusqu’après la prière du soir, et ce, tout au long de la saison estivale. Ces horaires tiennent compte des pics de fréquentation et des besoins spécifiques liés aux prières, tout en permettant aux visiteurs d’admirer le site en journée comme en soirée.

Au-delà de son aspect pratique, ce nouvel accès revêt aussi une dimension symbolique et touristique. Sa position, donnant directement sur la mer, offre un panorama unique qui s’ajoute à l’expérience de visite. La direction de la mosquée espère ainsi attirer non seulement les fidèles, mais aussi les curieux, les touristes et les passionnés d’architecture, dans une approche mêlant spiritualité, culture et découverte.