ETUSA lance un programme pour la saison estivale : voici les 6 lignes pour aller à la plage

AÀ l’approche de la saison estivale, l’Entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé la mise en place d’un programme spécial qui entrera en vigueur à partir du dimanche 21 juin. Cette initiative vise à faciliter les déplacements des citoyens vers les plages, les espaces de loisirs et les principaux sites touristiques de la capitale.

Dans un communiqué publié jeudi 18 juin, ETUSA a indiqué que ce dispositif comprend un nouvel horaire d’exploitation ainsi que l’ouverture de plusieurs lignes saisonnières.

Les premiers départs des bus seront assurés à partir de 6h20 jusqu’à 19h30 pour le service de jour. Quant au service nocturne, il fonctionnera quotidiennement de 19h00 à 1h00 du matin afin de répondre à l’affluence enregistrée durant les soirées d’été.

Six lignes spéciales vers les plages

Dans le cadre de son programme baptisé « Plan Bleu », l’entreprise a prévu six lignes spéciales desservant plusieurs plages de la région, avec des trajets aller-retour assurés de 8h00 à 20h00.

Les lignes concernées relieront :

Douéra à la plage de Sidi Fredj ;

Khemis El Khechna à la plage de Boumerdès, en passant par Ouled Moussa ;

Hamadi à la plage de Boumerdès ;

El Harrach à la plage d’Aïn Taya ;

Rahmania à la plage de Kheloufi, avec plusieurs arrêts intermédiaires ;

Rouiba à la plage d’El Kadous à Aïn Taya.

Cette mesure vise à offrir une alternative pratique aux estivants tout en réduisant la pression sur les moyens de transport habituels.

Un dispositif nocturne vers les parcs et espaces de détente

ETUSA a également élaboré un programme spécial pour les sorties nocturnes. Les bus circuleront de 18h00 à 1h00 du matin afin de faciliter l’accès des familles et des visiteurs aux différents parcs et espaces de loisirs de la capitale.

Le parc des Sablettes sera notamment desservi depuis plusieurs stations, dont 1er Mai, Place des Martyrs, Bach Djerrah, Baraki, Les Eucalyptus, Khemis El Khechna, Hamadi, Meftah, Larbaâ et Bougara.

D’autres dessertes sont également prévues entre Bach Djerrah et le parc de la Promenade des Sources à El Harrach, entre la gare multimodale des Maqâdmine et la place Kettani, entre le Jardin d’Essai du Hamma et le Mémorial du Martyr, ainsi qu’entre Sidi Abdellah et Sidi Fredj.

Le retour des bus touristiques « City Tour »

Par ailleurs, ETUSA a confirmé la reprise de son service de bus découverts « City Tour ». Ces circuits touristiques partiront quotidiennement du parc des Sablettes à partir de 18h00 jusqu’à 1h00 du matin.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir plusieurs sites emblématiques de la capitale, notamment le Mémorial du Martyr, la Grande Mosquée d’Alger ainsi que le front de mer, dans une ambiance estivale propice à la découverte du patrimoine et des paysages d’Alger.

Avec ce programme spécial, ETUSA entend accompagner la saison estivale en proposant des solutions de mobilité adaptées aux besoins des citoyens, tout en encourageant les activités de loisirs, les sorties familiales et la découverte des sites touristiques de la capitale.