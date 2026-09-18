Transport à Alger : l’ETUSA double ses bus et lance un programme spécial dès ce dimanche 20 septembre

Les usagers du bus dans la capitale vont sentir la différence dès le début de semaine. L’Entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger, ETUSA, applique un plan de circulation renforcé à partir du dimanche 20 septembre 2026.

Annoncé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, ce dispositif accompagne la rentrée sociale 2026-2027 à Alger et dans les communes limitrophes.

L’ETUSA double son parc de bus pour absorber l’affluence

Le cœur du dispositif repose sur un renfort massif de moyens. Le nombre de bus mis en circulation est multiplié par deux, avec une mobilisation parallèle des ressources humaines et matérielles de l’entreprise. Et ce, pour élargir la couverture du réseau et réduire les temps d’attente aux arrêts.

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En effet, cette montée en puissance a été préparée en amont par les équipes de l’opérateur public, qui évoquent une hausse de leur « état de préparation opérationnelle ». Concrètement, plus de véhicules disponibles signifie des rotations plus rapprochées et une meilleure régularité des passages sur les lignes les plus sollicitées de l’agglomération algéroise.

Depuis le printemps, l’opérateur public a multiplié les extensions de son maillage. Notamment avec l’ouverture de 17 nouvelles lignes de bus dans sept circonscriptions administratives. Un chantier destiné à relier les nouveaux pôles d’habitation au centre de la capitale.

Élèves, étudiants et travailleurs, les premiers concernés : les heures de pointe visées en priorité par le nouveau programme

Trois catégories d’usagers sont explicitement ciblées par ce programme. Les élèves, les étudiants et les travailleurs. Ce sont eux qui font grimper la demande dès la mi-septembre. Quand les établissements scolaires et universitaires reprennent leurs activités en même temps que les administrations et les entreprises.

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Par ailleurs, le plan accorde une attention particulière aux créneaux les plus tendus de la journée. Matin et fin d’après-midi, lorsque les déplacements domicile-école et domicile-travail se superposent, les dessertes seront intensifiées. L’ETUSA promet un service « régulier et sûr », deux notions qui reviennent systématiquement dans sa communication.

La qualité de service constitue l’autre volet du dispositif. Au-delà du nombre de véhicules, l’entreprise mise sur le respect des horaires annoncés. Condition indispensable pour convaincre les Algérois de délaisser la voiture individuelle. Ainsi, un réseau prévisible reste le meilleur argument face à la congestion routière.

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