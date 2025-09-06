ETUSA : 36 bus rénovés pour la rentrée 2025/2026

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée sociale, ETUSA a procédé à la rénovation de 36 bus au niveau de ses sites de maintenance, notamment le dépôt de maintenance approfondie Ahmed Gharmoul et la base de maintenance de Oued Smar.

Cette opération a mobilisé les équipes de maintenance de l’entreprise, qui ont travaillé à réviser l’état mécanique des véhicules, à remplacer certaines pièces et à assurer la sécurité générale de chaque bus. L’objectif est d’offrir aux usagers des transports en commun fiables et sécurisés.

ETUSA a rappelé que la préservation de ces équipements dépend également du comportement des passagers et a invité le public à prendre soin des bus afin d’en prolonger la durée de vie.

Nouveaux horaires de jour : fluidifier les déplacements quotidiens

Dès le dimanche 14 septembre, les horaires et fréquences des bus de l’ETUSA seront ajustés pour toutes les lignes. Cette réorganisation marque la fin du programme estival et le retour à une cadence mieux adaptée aux besoins quotidiens des usagers.

Les premiers départs auront lieu à 06h00 depuis les stations principales.

Les derniers départs sont fixés à 18h30.

Les fréquences sont désormais de 20 à 40 minutes pour les lignes urbaines et 40 à 60 minutes pour les lignes suburbaines.

Ces ajustements visent à réduire les temps d’attente et à fluidifier le trafic des transports en commun, particulièrement pendant la période de rentrée scolaire et professionnelle, où la demande est traditionnellement plus élevée.

Le nouveau programme concerne également les lignes de nuit, qui fonctionneront désormais de 19h00 à 00h00. Cette extension est essentielle pour les usagers travaillant en horaires décalés ou souhaitant se déplacer dans la capitale après la tombée du jour.

Avec la reprise des activités scolaires et professionnelles, ETUSA met un terme à son dispositif estival, incluant les navettes vers les plages et les dessertes vers les Sablettes, qui prendront fin le samedi précédant la rentrée.

Cependant, certains services spécifiques restent assurés. Notamment, le transport spécial pour la prière du vendredi à Djamaa El Djazair continuera comme d’habitude, afin de répondre aux besoins particuliers des habitants.