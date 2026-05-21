Étudier en Russie : ce qu’il faut savoir sur les universités et les opportunités offertes aux Algériens

Plus de 420 000 étudiants étrangers ont déjà fait le choix de la Russie, et les Algériens sont de plus en plus nombreux à suivre cette voie. Entre bourses d’études entièrement prises en charge, opportunités de travail sur place et formations de pointe en médecine, le pays séduit. Nous avons rencontré le vice-ministre russe de l’Enseignement supérieur et de la Science pour décrypter les véritables opportunités qui attendent les jeunes Algériens prêts à s’envoler pour Moscou.

Dans le cadre d’une série de visites consacrées à l’enseignement supérieur en Russie, nous sommes partis à la découverte de plusieurs universités et établissements académiques afin de mieux comprendre l’expérience étudiante dans le pays. Au fil de ce parcours, nous irons surtout à la rencontre des étudiants algériens installés en Russie pour découvrir leur quotidien, leurs parcours et les opportunités qui les ont conduits à choisir cette destination universitaire.

Cette immersion débute à Moscou avec une rencontre institutionnelle majeure : un échange avec Omelchuk Andrey Vladimirovich, vice-ministre russe de l’Enseignement supérieur et de la Science. L’occasion d’obtenir une vision globale du paysage universitaire russe et de mieux cerner la place qu’occupent aujourd’hui les étudiants étrangers dans le système éducatif du pays.

La Russie, une destination phare pour les étudiants étrangers

Aujourd’hui, la Russie figure parmi les destinations universitaires les plus attractives à l’échelle mondiale. Selon les chiffres communiqués par le vice-ministre russe de l’Enseignement supérieur et de la Science, plus de 420 000 étudiants étrangers poursuivent actuellement leurs études dans le pays. Ces étudiants proviennent de près de 180 pays.

Cette dynamique traduit une volonté claire des autorités russes de renforcer l’ouverture internationale de leurs universités. Le pays mise sur des formations reconnues dans plusieurs domaines stratégiques comme l’ingénierie, les nouvelles technologies, la médecine, l’énergie, l’agriculture ou encore la recherche scientifique.

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Quelles sont les tendances actuelles pour les étudiants algériens en Russie ?

Les universités russes proposent également des infrastructures modernes et des programmes adaptés aux besoins d’un marché de plus en plus internationalisé.

Lors de cette rencontre, plusieurs indications ont permis d’esquisser les tendances qui concernent les étudiants algériens présents en Russie. Plus de 2 194 étudiants algériens étudient actuellement en Russie, un chiffre multiplié par dix en une décennie. Près d’un étudiant algérien sur six bénéficie d’études gratuites grâce aux quotas russes.

Parmi les filières les plus sollicitées par les Algériens figurent la médecine, mais aussi l’informatique, l’ingénierie, le management, le génie logiciel ainsi que les domaines liés à la foresterie et à l’écologie. Cette diversité traduit une orientation vers des spécialités à forte demande, aussi bien dans les secteurs technologiques que scientifiques. Ces secteurs attirent un nombre croissant d’étudiants à la recherche de formations spécialisées et de débouchés professionnels à l’international.

Cette attractivité s’explique notamment par la réputation de certaines universités russes dans les domaines scientifiques et médicaux, mais aussi par les accords de reconnaissance des diplômes entre les deux pays. En effet, l’accord signé en 2025 entre Alger et Moscou facilite désormais la reconnaissance des diplômes russes en Algérie

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Programmes et opportunités pour les étudiants internationaux

Le vice-ministre a également évoqué plusieurs dispositifs permettant aux étudiants internationaux d’accéder aux établissements russes. Parmi eux figure le programme « Open Doors », un concours international qui permet aux candidats sélectionnés d’obtenir une prise en charge de leurs études dans des universités russes. Cette initiative constitue aujourd’hui l’un des principaux mécanismes d’attribution de bourses destinées aux étudiants étrangers souhaitant poursuivre leur cursus en Russie.

Le programme attire chaque année des candidats issus de nombreuses régions du monde et représente une opportunité importante pour les étudiants souhaitant intégrer des établissements russes sans supporter l’ensemble des coûts liés aux études.

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Autre point soulevé lors des échanges, celui lié à la situation professionnelle des étudiants étrangers pendant leur parcours universitaire. Les responsables russes ont indiqué que les étudiants internationaux peuvent travailler parallèlement à leurs études, une question qui intéresse particulièrement les jeunes souhaitant financer une partie de leur séjour ou acquérir une première expérience professionnelle.

En revanche, concernant les stages intégrés dans les entreprises et industries russes, notamment pour les étudiants algériens, aucun dispositif spécifique n’existe encore à ce stade. Selon les informations communiquées lors de cette rencontre, certains partenariats concernent déjà d’autres pays comme la Chine et l’Égypte, mais des mécanismes similaires n’ont pas encore été établis pour les étudiants algériens.

Notre immersion universitaire en Russie ne fait que commencer. Dans les prochains volets, nous irons à la rencontre des étudiants algériens installés dans plusieurs universités russes afin de découvrir leur quotidien, leurs défis et les réalités derrière leur expérience académique loin de l’Algérie.

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