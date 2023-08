Étudier en France pour Algériens : voici comment préparer sa demande de visa long séjour

Plusieurs étudiants algériens optent pour la France pour poursuivre leurs études et pourquoi pas trouver une opportunité de travail. Par ailleurs, avant de mettre les pieds dans ce pied, il convient de passer par un certain nombre de procédures. Et ce dans le cadre de la demande de visa long séjour pour études.

Dans ce sillage, Campus France Algérie a dressé un récapitulatif de la démarche à suivre pour préparer sa demande de visa long séjour pour études, mais aussi son arrivée en France.

📣 FAQ – PRÉPARER SON VISA LONG SÉJOUR POUR ÉTUDES ET SON ARRIVÉE EN FRANCE Vous avez raté notre webinaire du 2 juillet en collaboration avec le Consulat Général de France à Alger ? 🔹Nous mettons à votre disposition une FAQ ! 👇🏻https://t.co/UhU8biJk6h pic.twitter.com/V5HMiz0XxC — Campus France Algérie (@CampusFrance_DZ) August 9, 2023

Quelle est la procédure de demande de visa long séjour pour études ?

Après avoir fait et validé un choix définitif, l’étudiant doit un entretien avec un conseiller pédagogique, puis compléter son dossier Études en France. Par ailleurs, un message de fin de procédure Campus France sera envoyé au candidat par e-mail. Ce dernier doit le joindre à son dossier consulaire.

Nouveauté cette année. Les étudiants relevant de l’espace Campus France Alger, recevant automatiquement un rendez-vous de dépôt du dossier de demande de visa. En revanche, les autres étudiants sont appelés à se connecter sur les plateformes VFS Global et TLS Contact pour réserver un rendez-vous pour la demande de visa étudiant.

Par ailleurs, en ce qui concerne les étudiants ayant reçu automatiquement leurs rendez-vous, ces derniers disposent également de la possibilité de réserver eux-mêmes leurs rendez-vous. Notamment, dans le cas où le candidat n’a pas eu assez de temps pour préparer son dossier.

En parlant du dossier constituant la demande de visa long séjour pour études, la liste des documents nécessaires est disponible sur le site de Campus France (cliquer ici).

Comment préparer son arrivée en France ?

Après son arrivée en France, le candidat doit accomplir un certain nombre de procédures. À commencer pour le titre de séjour, qui doit être sollicité dans le portail de l’ANEF, notamment dans un délai maximum de deux mois. Par ailleurs, le candidat doit également s’affilier au régime général de l’assurance-maladie, via ce lien (cliquer ici).

Dans le cas d’un retour en Algérie, à la fin de validité du visa étudiant, le récépissé de la première demande de visa ne permet pas au candidat de retourner en France. Il importe de préciser aussi que ce visa ne permet pas à l’étudiant de travailler. Il doit d’abord avoir son titre de séjour avant de solliciter une autorisation de travail.

