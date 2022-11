Étudier en Europe : la Hongrie offre des bourses pour les Algériens

La représentation de l’union européenne en Algérie vient d’annoncer l’ouverture des inscriptions aux programmes de bourses « Stipendium Hungaricum ». Ce dernier, offre aux étudiants algériens la possibilité de poursuivre leurs études supérieures en Hongrie.

Fondé par le gouvernement hongrois, en 2013, ce programme vise à soutenir l’internalisation du système de l’enseignement supérieur en Hongrie. Et à renforcer les relations internationales de la communauté universitaire. Chaque année, le « Stipendium Hungaricum » offre plusieurs bourses à plus de 5000 étudiants étrangers venant de 90 pays dans le monde.

En effet, ce programme invite les étudiants algériens à profiter de plus de 600 bourses couvrant tous les domaines et programmes d’études, enseignés en anglais, et plusieurs niveaux de diplômes, dont ceux du doctorat. Pour l’année 2023/2024, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 janvier 2022.

Quels avantages pour les candidats au programme « Stipendium Hungaricum » ?

Bien évidemment, comme toutes les autres bourses d’études, postuler au programme « Stipendium Hungaricum » offre aux étudiants algériens la possibilité de bénéficier de quelques avantages. En effet, pour les étudiants en licence et en Master, ce programme couvre les frais de scolarité en Hongrie. Mais aussi offre une allocation mensuelle de 103 euros pendant 12 mois, une contribution au logement ou une place gratuite dans un dortoir. Ainsi que d’autres avantages liés aux assurances médicales.

Par ailleurs, les étudiant algériens qui postulent au programme de doctorat. Ces derniers bénéficient également comme tous les autres d’une exemption des frais de scolarité et d’une couverture des frais d’assurance médicale. En revanche, en ce qui concerne l’allocation mensuelle. Les doctorants bénéficient d’une allocation de 331 euros chaque mois pour la première phase de leurs études en Hongrie. Et de 425 euros mensuels pour la deuxième phase jusqu’à la fin de leurs études.

Pour bénéficier de ces bourses et de l’ensemble des avantages, les candidats intéressés par le programme « Stipendium Hungaricum », sont appelés à déposer leurs candidatures en ligne (cliquer ici). En effet, les étudiants algériens auront droit à deux choix entre 29 universités et établissements d’enseignement supérieur en Hongrie. Pour ceux qui se posent la question, les conditions d’éligibilités et les documents requis varient en fonction de chaque programme.