Étudier en Chine : une nouvelle promotion de boursiers algériens s’envole vers l’excellence

Dans une ambiance chaleureuse et symbolique, l’ambassade de la République populaire de Chine à Alger a organisé ce lundi une cérémonie de départ en l’honneur d’une vingtaine d’étudiants algériens bénéficiaires de bourses d’études financées par le gouvernement chinois.

La réception s’est déroulée au siège de l’ambassade, en présence de Son Excellence Dong Guangli, ambassadeur de Chine en Algérie. Les nouveaux boursiers, sur le point de s’envoler pour la Chine, ont eu l’occasion de se présenter individuellement, en partageant les filières qu’ils s’apprêtent à intégrer. Doctorats en intelligence artificielle, microbiologie, aéronautique, chimie, ingénierie ou encore en économie et management, ils vont étudier des spécialités de pointe, en phase avec les besoins du développement national.

Au cours de la cérémonie, deux étudiants algériens déjà installés en Chine depuis un an ont partagé leurs expériences. Ils ont décrit un parcours à la fois enrichissant et stimulant, soulignant la richesse culturelle de la Chine et l’importance de maîtriser la langue pour s’immerger pleinement dans cette aventure académique. « Profitez de chaque moment, soyez curieux, et ouvrez-vous au monde », ont-ils conseillé à leurs camarades.

L’ambassadeur Dong Guangli aux boursiers : « Soyez les bâtisseurs de la Nouvelle Algérie »

Prenant la parole, l’ambassadeur Dong Guangli a félicité les nouveaux lauréats et leur a souhaité un parcours couronné de succès. Il a rappelé que ces formations, principalement axées sur les sciences et technologies, à l’instar de la biologie, la médecine, l’électronique ou encore l’informatique, jouent un rôle clé dans l’édification de la Nouvelle Algérie, telle que voulue par le président Abdelmadjid Tebboune. « Ces spécialités sont porteuses d’avenir et vous offriront de nombreuses opportunités pour contribuer au développement de votre pays », a-t-il affirmé.

Dans son allocution, l’ambassadeur chinois a également partagé ses attentes envers cette nouvelle génération. Il les a invités à tirer le meilleur de cette opportunité académique en faisant preuve de rigueur, de curiosité et d’engagement. « Je vous encourage à sortir des salles de classe, à participer aux stages, aux échanges culturels, et à découvrir la Chine dans toute sa diversité », a-t-il déclaré, évoquant les 56 ethnies qui composent le pays et son histoire millénaire.

Plus encore, il a appelé les étudiants à devenir de véritables ambassadeurs de l’amitié sino-algérienne. À ce titre, il a évoqué la visite, en mai dernier, d’un groupe d’anciens aviateurs algériens formés en Chine dans les années 1960. Une visite marquée par l’émotion, qui a ravivé les liens historiques de solidarité entre les deux peuples. « J’espère que vous contribuerez, vous aussi, à renforcer cette amitié profonde et à bâtir des ponts humains entre nos deux nations », a-t-il souligné.

Pour clore la cérémonie, l’ambassadeur a adressé un message empreint d’espoir : « Je vous souhaite une réussite éclatante et une vie épanouissante. Que cette expérience vous enrichisse tant sur le plan intellectuel que personnel, et qu’elle vous inspire à écrire, à votre retour, un nouveau chapitre de l’amitié et de la coopération entre la Chine et l’Algérie. » La rencontre s’est terminée par une photo de groupe, immortalisant ce moment fort, à la veille d’un nouveau départ vers la Chine.