Étudier au Royaume-Uni grâce aux bourses Chevening : les candidatures ouvertes jusqu’au 5 novembre

Bonne nouvelle pour les Algériens ! l’ambassade du Royaume-Uni en Algérie vient d’annoncer le lancement de l’appel à candidatures pour le célèbre programme de bourses britannique Chevening. Ces bourses permettent aux leaders émergents du monde entier de poursuivre des études de master pendant un an dans ce pays.

Ouvert aux candidatures jusqu’au 5 novembre 2024, le programme offre aux étudiants algériens la possibilité d’étudier durant un an aux Royaume-Uni, dans le cadre d’un master entièrement financé par le Foreign, Commonwealth and Développement Office.

Programme de bourses Chevening 2025/2026 : postulez avant le 5 novembre

Les candidats Chevening retenus doivent faire preuve de passion, de vision et des compétences nécessaires pour suivre un tel programme. Les lauréats profiteront de plusieurs avantages, à savoir : la prise en charge intégrale des frais de scolarité, une allocation mensuelle, prise en charge des frais de voyage depuis et vers le Royaume-Uni, l’accès à l’un des meilleurs systèmes d’enseignement supérieur dans le monde et des possibilités de réseautage exclusives.

Par ailleurs, pour être sélectionné, le candidat doit satisfaire aux critères d’éligibilité :

avoir la nationalité algérienne ;

S’engager à retourner dans son pays d’origine à la fin de ce programme, pendant au moins deux ans ;

Avoir terminé toutes les composantes d’un diplôme de premier cycle, permettant d’accéder à l’enseignement supérieur britannique ;

Avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle.

À la fin de ce programme, les participants intègreront une communauté de plus de 60 000 étudiants, issus des quatre coins du monde.

Voici les modalités d’inscription

Pour participer à ce célèbre programme de bourses, les candidats doivent soumettre leurs dossiers, comprenant tous les documents requis, notamment : les diplômes, références, offre inconditionnelle d’une université britannique… Cette étape est très importante pour rester dans le processus de sélection.

De plus, les candidatures se font en ligne, notamment sur le site du programme de bourses Chevening (cliquer ici). Une fois inscrit, le candidat recevra toutes les informations sur l’état d’avancement de sa candidature. Il est aussi possible de consulter le statut sur le système de candidature en ligne, en renseignement ses données d’inscription.

Le calendrier de candidature et de sélection, ainsi que tous les documents requis, sont détaillés sur le site du programme.

