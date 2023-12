Étudier au Canada : voici ce qui va changer à partir du 1ᵉʳ janvier 2024 

Le gouvernement canadien a précédemment annoncé la révision de ses exigences pour mieux protéger les étudiants étrangers au Canada. Parmi les nouvelles exigences, la hausse significative du montant exigé pour les étudiants qui souhaite obtenir un permis d’études au Canada.

Les étudiants étrangers commencent déjà à s’inquiéter de ce nouveau montant, qui atteint la barre des 20 635 dollars, par personne, à avoir dans leurs comptes bancaires pour obtenir un permis d’études. Ce nouveau changement entrera en vigueur à partir du 1ᵉʳ janvier 2024.

Par ailleurs, dans le cas d’une famille nombreuse, plus de sept membres, chacune de ces personnes, doivent justifier d’un montant minimum de 5 559 dollars, dans son compte. Quant aux étudiants qui souhaitent étudier au Québec, ces ressortissants doivent prouver qu’ils répondent aux exigences financières annoncées par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, la dérogation autorisant aux étudiants étrangers de travailler hors campus plus de 20 heures par semaine, sera prolongée jusqu’au 30 avril 2024. Ce changement s’applique notamment pour les étudiants qui ont formulé une demande de permis d’études avant le 7 décembre 2023.

Par ailleurs, les étudiants étrangers, ayant soumis une demande de prolongation de leurs permis d’études au Canada, après le 7 décembre 2023, sont aussi concernés par cette décision. Rappelons, en vertu de cette politique d’intérêt public, ces étudiants pourront cumuler plusieurs postes d’emploi pour atteindre ces 20 heures par semaine.

Reminders for international students:

– Starting January 1, 2024, the cost-of-living financial requirement for study permit applicants will change. More info: https://t.co/m4dbOSswaO

– If you already have a study permit or you applied for a study permit before December 7, 2023,… https://t.co/TSbGnqDQuN

— IRCC (@CitImmCanada) December 22, 2023