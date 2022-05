Etudier au Canada hiver 2023 : 14 universités francophones à Ontario

Pour de nombreuses organisations, la pandémie mondiale a changé la donne. Ces dernières ont dû reconsidérer leurs pratiques pour gérer un changement majeur de paradigme. Les étudiants algériens qui optent pour poursuivre en partie leurs études à l’étranger, témoignent déjà d’une capacité d’adaptation supérieure. Toutefois, les campus d’Avantage Ontario déploient des efforts considérables pour faire en sorte que les diplômés puissent relever les nouveaux défis de demain.

L’Ontario étant la seule province à posséder des universités bilingues au Canada, elle compte la plus grande université de ce type au monde. Le bilinguisme entraîne le cerveau à penser autrement et à mieux s’adapter. Les employeurs exigent de plus en plus la maîtrise de plusieurs langues pour affronter les nouvelles réalités liées à la mondialisation.

Au nombre des universités qui proposent des programme pour l’hiver 2023 en langue française figurent : l’université Laurentienne, l’université de Sudbury, l’université de Hearst, l’université de l’Ontario français, l’université d’Ottawa, l’université Saint-Paul, le campus Glendon, l’université York, le collège universitaire dominicain, l’affilié à Carleton University, l’institut d’études pédagogiques de l’Ontario, l’université de Toronto, le centre de recherches en éducation franco-ontarienne, le collège militaire royal du Canada…

Comment faire une demande d’admission à l’un des programmes d’hiver 2023 de l’Ontario ?

Avant de sélectionner un établissement, il est possible d’obtenir des renseignements utiles en consultant ce que l’on appelle le prospectus des cours. Celui-ci contient des indications concernant : les programmes, les compétences requises pour être accepté dans un établissement ou dans un programme particulier, les logements, les droits de scolarité et autres frais, les bourses d’études et les subventions…

Il est préférable d’obtenir une copie du prospectus des cours auprès du service des admissions des établissements d’enseignement supérieur. Pour plus d’informations, adressez-vous à la mission diplomatique canadienne la plus proche de l’université souhaitée.

Par ailleurs, il est possible de faire sa demande d’admission d’hiver à l’un des programmes universitaires en fonction des disponibilités. Pour être éligible à ces programmes, il est nécessaire d’avoir répondu aux exigences relatives au diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO) avant le mois de janvier de la même année, à moins que cela ne soit indiqué autrement. Pour présenter une demande de candidature à l’admission d’hiver, il suffit de :

Accédez à votre demande 101 du site du centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario, grâce à votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, ainsi que les codes d’accès remis par votre conseiller d’orientation;

Le conseiller d’orientation actualisera votre dossier académique après avoir soumis votre demande au OUAC.

Chaque université et collège établit ses propres conditions d’admission. Ces critères peuvent varier d’une année à l’autre. Il convient de se référer au site Web de l’établissement concerné pour avoir les informations les plus récentes.

Ce qu’il faut avoir pour présenter une demande d’admission à l’une des universités de l’Ontario pour l’hiver 2023

En général, il est nécessaire d’obtenir au préalable les documents suivants : l’original ou des copies certifiées de votre diplôme ou dossier d’études secondaires et tout autre dossier postsecondaire, notamment sur les cours suivis et les résultats obtenus. Vous devez également présenter les résultats acceptables de tests linguistiques certifiés qui évaluent vos capacités de lecture, d’écriture, de compréhension et d’expression en français ou en anglais.

Dans la majorité des cas, il vous faudra demander un permis d’études avant de vous rendre au Canada. Si vous comptez rester au moins six mois, il vous faudra un permis dans tous les cas. Les demandes de permis sont présentées au bureau canadien chargé des visas de votre pays. Informez-vous auprès de ce bureau pour déterminer les pièces justificatives à fournir.